VITTORIO DI BATTISTA, LAVORATORE IN NERO IN AZIENDA/ Video, il papà di Alessandro: “Lo fanno tutti” (Le Iene)

Le Iene continuano a dettare almeno in parte l’agenda politica e a creare imbarazzo tra alcune delle figure di spicco della politica italiana: dopo Di Maio e Renzi, l’ultima vittima è Alessandro Di Battista, ex parlamentare del MoVimento 5 Stelle che ieri in una diretta Facebook ha dovuto ammettere come il padre Vittorio avesse assunto un lavoratore in nero nella sua azienda, la Di.Bi.Tec srl, che commercializza apparecchi sanitari a motore. “Dibba” ha voluto anticipare il servizio del programma di Italia Uno firmato da Filippo Roma e che avrà come protagonista proprio il padre, Vittorio Di Battista. Dalle anticipazioni della trasmissione Mediaset si può vedere Di Battista senior rispondere senza titubanze alla domanda di Filippo Roma:”Ha tenuto mai lavoratori in nero nella sua ditta?”. “Sì”, la risposta secca del papà del grillino, che aggiunge:”Pensi che scoop”. Roma si informa anche su quanti dipendenti in nero abbia tenuto e Di Battista replica: “Uno per quattro, cinque ore la settimana di media”.

VITTORIO DI BATTISTA, “NON MI SONO APPROFITTATO”

Ma se Alessandro Di Battista nella sua diretta Facebook aveva sottolineato la gravità della condotta del padre, con cui ha detto di essersi “incaz*ato” e per il fatto di aver assunto un lavoratore in nero, e per averglielo tenuto nascosto, Vittorio Di Battista davanti a Filippo Roma de Le Iene Show ha parzialmente giustificato il lavoro nero:”In certi aspetti sì, anche perché è diffuso in Italia. È diffuso in maniera totale. Questo significa che dovremmo accettarlo? Alla domanda dell’inviato Mediaset, Dibba senior oppone una risposta più “politica”:”Si dovrebbe cercare di contrastarlo ma colpendo, come dire, la situazione che impedisce a tanta gente per esempio di assumere regolarmente perché costa un sacco di soldi o a tanti disgraziati che vanno a cercare lavoro di adattarsi pure a situazioni del genere”. Roma però incalza Di Battista padre, sottolineando come la parte debole sia rappresentata sempre e comunque dal lavoratore, e l’intervistato non può che salvarsi in corner:”Non credo di essermi approfittato. Ho usufruito di certe situazioni”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA