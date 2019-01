ADRIAN/ Anticipazioni terza puntata: la taglia sull’orologiaio e la caccia alla Volpe (28 gennaio 2018)

Su Canale 5 c’è attesa per la messa in onda di Adrian, in cui quindi vedremo la terza puntata del cartoon ideato da Adriano Celentano. Il protagonista rischia grosso, visto che su di lui pende ora una taglia e viene cercato anche per un’altra ragione. La scorsa settimana, infatti, abbiamo visto che il protagonista, oltre a essere noto come l’orologio, lo è diventato anche come La volpe. Gli agenti Orso e Carbone sono ancora sulle sue tracce, ma l’orologiaio decide di partecipare a un raduno di quelli che si definiscono i suoi amici. Impedisce però che Gilda possa seguirlo per proteggerla. La donna gli suggerisce poi di indossare una maschera per non essere riconosciuto. Alla festa, una ragazza, Luisa, prende parola e racconta quanto accaduto al concerto di fine anno, le emozioni provate per la canzone dell’orologiaio. La ragazza crede che il messaggio fosse invitarli ad aprire gli occhi, come conferma poco dopo Ruben, uno studente universitario che da sempre contesta il sistema. Le sue parole scatenano i presenti: devono riprendersi la libertà che il governo gli impedisce di esercitare.

ADRIAN DIVENTA LA VOLPE

Alcuni malintenzionati però importunano Luisa e la sua amica, costringendole ad allontanarsi. Nonostante questo, vengono seguite e circondate. Adrian decide quindi di intervenire, ma indossando la maschera datagli da Gilda. Sfoggiando le sua abilità nel ballo, Adrian è costretto a usare i pugni per allontanare i criminali e riesce a metterli tutti fuori combattimento. L’evento alla cantina attira comunque gli agenti, che catturano Ruben per farlo parlare. L’interrogatorio violento non scalfisce però la sua determinazione nel non dire nulla sul nemico giurato del governo. Nel frattempo, i giornali riportano dello scontro in cui Adrian si è reso protagonista, anche se parlano della Volpe, come lui si era definito durante lo scontro. Intanto, Luisa decide di dire la sua versione dei fatti al giornale in cui lavora il suo ragazzo. Tuttavia una famosa azienda di orologio di Ginevra ha intenzione di assoldare l’orologiaio come testimonial. Per trovarlo, offre una ricca ricompensa a chi lo scoverà. Si scatena quindi una caccia all’uomo. Adrian interviene ancora come Volpe per salvare un ragazzo preso di mira da tre cacciatori di taglie. La caccia all’uomo è appena iniziata e per ora sembra che Adrian sia riuscito a mantenere in piedi due differenti alter ego senza finire nelle grinfie degli agenti.

