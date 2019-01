Alessio Boni è il professor Marioni/ Video, come procederà la storia con Irene? (La Compagnia del Cigno)

Il professor Marioni, interpretato da Alessio Boni, è sicuramente uno dei personaggi de La compagnia del Cigno preferito dal pubblico. La fiction sta riscuotendo un enorme successo in televisione vista la storia interessante che intreccia la vita di diversi ragazzi a quella di un professore volenteroso che aiutarli. Anche se a volte può sembrare duro questo professore in realtà ha un cuore gentile ed il suo obiettivo principale è quello di spronare i ragazzi ad inseguire i propri sogni. Come già accennato in precedenza, il professore è una figura paterna che tiene molto a cuore i membri della compagnia del Cigno. Nelle prossime puntate della fiction italiana, sicuramente il rapporto tra il professore ed i propri allievi andrà man mano stringendosi sempre di più. Inoltre, è possibile aspettarsi difficoltà per gli studenti che devono affrontare i loro problemi adolescenziali, ma anche problemi per il professore stesso. Da tenere d’occhio anche la complicata relazione tra Marioni ed Irene che sembrano legati sotto il punto di vista sentimentale. Per scoprire quale sarà il destino di questo personaggio, non occorre far altro che continuare a seguire con la massima attenzione le prossime puntate della serie.

Clicca qui per l’intervista a La Vita in diretta

Il professor Marioni: cosa è successo finora?

Il professor Marioni, interpretato da Alessio Boni in La Compagnia del Cigno, è colui che ha creato per così dire la compagnia dei celestini. Come qualsiasi buon professore, il suo compito è quello di essere una guida per la vita dei ragazzi, non limitandosi al semplice ruolo di educatore statale. Marioni ha un animo gentile, anche se a volte la sua figura ed i suoi sguardi possono incutere timore, in particolar modo a quelli che vengono considerati gli studenti più deboli e timidi. Il carattere duro del Professore è dovuto alla scomparsa della figlia. Questo evento ha causato una sorta di trauma nel professore che però cerca di essere una figura paterna per i suoi studenti, consigliandoli nelle loro scelte. Nell’ultima puntata mandata in onda sulle emittenti delle televisive, il professor Marioni ritorna insieme alla sua amata, la dolce Irene. Questo riavvicinamento è dovuto ai ricordi legati dal professore alla morte della figlia che lo gettano totalmente nello sconforto. Iconica è la scena dell’ultima puntata dove Marioni tornando a casa ritrova l’allievo Domenico suonare al pianoforte, e lo affronta in modo brusco. Il severo professore però, viene calmato immediatamente da Irene che l’addolcisce e gli ricorda come è iniziata la loro storia. Inoltre, sempre nel corso dell’ultima puntata, Marioni si è rivelato un ottimo insegnante, ascoltando le parole del giovane Daniele, un ragazzo che vive da solo con lo zio omosessuale, che ha superato anche lui con un trauma la tragedia del terremoto di Amatrice. Daniele ha perso la mamma nell’accaduto ed il professore fa di tutto per poterlo consolare e riuscire a farlo elaborare il lutto. tant’è vero che il professore lo invita a non nascondersi, ma anzi ad esprimere il proprio talento attraverso la musica.

Chi è Alessio Boni

Il personaggio del professor Marioni viene interpretato dall’esperto attore Alessio Boni ne La Compagnia del Cigno. Boni in passato ha interpretato diversi ruoli sul piccolo schermo ed è stato anche il protagonista di varie fiction RAI. Tra queste si ricordano a titolo d’esempio Tutti Pazzi per Amore, Walter Chiari, Gli anni spezzati e numerose altre ancora. Senza ombra di dubbio, Alessio Boni sta ricevendo critiche positive da parte di chiunque per ruolo di Marioni, svolto in modo impeccabile. Si tratta dunque di un attore polivalente, in grado di interpretare diversi ruoli da quello del buono a quello del cattivo. Di certo il pubblico di casa lo ama molto e non da oggi.

L’intervista a La vita in diretta





© RIPRODUZIONE RISERVATA