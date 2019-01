Angela di Iorio/ Uomini e donne, tornerà in studio o lascerà il programma?

Una delle protagoniste di Uomini e donne è sicuramente Angela di Iorio. La dama del trono over le scorse settimane è stata nell’occhio del ciclone, in un primo momento la redazione le ha fatto uno scherzo facendola incontrare con il fratello di Tina Cipollari, sulla carta il suo uomo dei sogni, mentre quest’ultima non l’ha mai mollata un attimo. L’opinionista è stanca delle parole e delle scuse della dama di Uomini e donne e proprio nella scorsa puntata l’ha messa davanti alle sue “colpe” mostrandole un video in cui metteva in fila tutte le sue richieste e puntando il dito contro di lei, rea di volere un uomo che la mantenga e non che la ami. Lei alla fine ha ammesso la verità dicendo anche che non c’è niente di male in questo visto che lei lo ha detto dall’inizio: “voglio finire bene i miei ultimi giorni, l’amore potrà venire dopo”.

ANGELA DI IORIO TORNERA’?

Proprio dopo la visione del video nell’ultima puntata di uomini e donne, la dama ha preso la via della fuga lasciando lo studio in lacrime. Angela di Iorio tornerà oppure no? Solo l’intervento di Maria De Filippi, nell’ultima puntata, le ha permesso di rientrare in studio per dire no ad un altro cavaliere pronta a conoscerla, questa volta perché? Ma solo perché alle spalle aveva un divorzio. A quanto pare tra le caratteristiche del suo uomo preferito non ci devono essere passati turbolenti e nemmeno età avanzata. Riuscirà davvero a trovare l’uomo perfetto? La stessa conduttrice le ha fatto notare che è un po’ difficoltoso trovare un uomo così ma la speranza è l’ultima a morire e i fan sono pronti a sostenerla.

