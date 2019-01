Barbara d’Urso Vs Morgan/ Domenica Live: “Nel mio degrado sono stata presente con i miei figli mentre lui…”

Il momento dedicato alle parole di Jessica Mazzoli a Domenica Live non è stato quello che ha permesso all’ex di X Factor e di Morgan di dire la sua su quello che è successo nella sua vita e in quella della bambina, ma è stata l’occasione per Barbara d’Urso di rispondere a tono a quelle che sono le parole dell’artista. Proprio nei giorni scorsi Morgan è tornato su Rai2 per raccontare Freddie Mercury e i Queen ma, a quanto pare, nel privato ha avuto modo di inveire anche contro la conduttrice napoletana rea di essere “il degrado” della tv. Secondo quanto ha riportato la stessa Jessica sembra proprio che l’ex compagno era pronto ad offrirle un’occasione musicale pur di non farla andare ospite a Domenica Live e lei ha riportato le sue parole alla conduttrice: ““Io mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché sto dicendo la verità. Se lui ha il coraggio, che venga nel degrado. Scusami, non per te, io ho rispetto pieno di te. Lui questo lo considera degrado, io invece vengo qui a parlare… Mi ha detto ‘se tu non vai a fare le interviste in tv, io ti farò fare qualcosina. Così vivi di musica e non di questa roba qui”.

LA RISPOSTA DI BARBARA D’URSO

La risposta di Barbara d’Urso contro Morgan non si è fatta attendere. Sempre dall’alto della gentilezza come padrona di casa, la conduttrice di Domenica Live ha punzecchiato “l’alto” artista per fargli notare che lei, nonostante il degrado, ha fatto sempre il suo dovere con i figli rimanendogli sempre accanto come tutti i genitori dovrebbero. In particolare, ha rilanciato: “Proprio perché io dal degrado dal quale vado in onda tutti i giorni, amo e stimo moltissimo Morgan, che è molto più in alto di noi, dico che ognuno vive come vuole. Proprio perché io invece sono stata molto, molto attaccata e presente con i miei figli, nel mio degrado, vuoi fare un appello e dirgli che non ti interessano i soldi?”. I fan adesso attendono la risposta di Morgan e gli occhi sono tutti puntati sui social, arriverà una frecciatina?

