BEPPE GRILLO/ “Il Movimento ha in mano la chiave di accesso alla democrazia diretta” (C’è Grillo)

Lunedì 28 gennaio 2019 andrà in onda su Rai2 “C’è Grillo“, lo speciale dedicato a Beppe Grillo, ex comico e fondatore del Movimento 5 stelle. Si tratta di uno speciale appuntamento dedicato alla vita professionale del comico raccontata con una serie di filmati e non solo. Dalla carriera di comico fino a quella di “politico” alla guida di uno dei partiti più forti in Italia. “C’è Grillo” fa parte del nuovo format televisivo ideato da Carlo Freccero che vuole omaggiare e ricordare grandi personaggi del mondo della televisione. Dopo Adriano Celentano e Beppe Grillo, nelle prossime settimane sarà la volta di Enzo Tortora, Roberto Benigni e Gianfranco Funari.

C’è Grillo streaming: dove vederlo

La puntata speciale “C’è Grillo” andrà in onda in chiaro lunedì 28 gennaio 2019 su Rai2 dalle ore 21.20, ma sarà fruibile anche in modalità streaming collegandosi alla piattaforma online RaiPlay disponibile sia per computer, smartphone e tablet. Intanto sui social è partita una vera e propria campagna per boicottare la nuova gestione di Rai2 da parte di Carlo Freccero. #facciamorete è l’hashtag che impazza in rete con commenti di vario tipo da parte degli utenti. C’è chi scrive: “Un modo per esprimere dissenso nei confronti si una rete ormai lottizzata da Grillo e dai suoi fratelli” e chi, invece, “cercasi coraggioso infiltrato che ci elenchi i prodotti pubblicizzati dalla #Rai durante il programma del fascista #Grillo, perché possano essere boicottati da tutti i #facciamorete. Grazie, sarà ricordato”.

Beppe Grillo: “il MoVimento ha in mano la chiave di accesso alla democrazia diretta”

Intanto Beppe Grillo durante un’intervista esclusiva rilasciata ad America Oggi ha parlato del Movimento Cinque Stelle e del concetto di democrazia: “il MoVimento ha in mano la chiave di accesso alla democrazia diretta e la sta migliorando e potenziando”. Poi ha parlato anche degli avversari politici dicendo: ” i nostri avversari, lo dipingono come uno strumento orwelliano, ma è ovvio che quando sarà il paese a funzionare in questo modo lo strumento per la gestione della democrazia diretta sarà pubblico, non lo gestirà di certo Casaleggio. Saranno istituiti dei sistemi di garanzia e certo non senza i necessari passaggi costituzionali. I sogni servono nella realtà se sai almeno distinguerli (i sogni dalla realtà). L’operazione che fanno le Calende e gli ex badanti di nipoti sbagliate è trattare la realtà come un sogno e viceversa, sono pubblicitari”.



