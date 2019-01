CHE TEMPO CHE FA 2019/ Valentino Rossi e Fabio Fazio, intervista “sulla” moto

Francesco Italia e Riccardo Travaglini sono i primi ospiti di Che tempo che fa, in una puntata ricca di amici e di sorprese. Uno è in collegamento telefonico, l’altro è in diretta video da Castelnuovo di Porto. Si inizia con due sindaci, privilegiando espressamente l’attualità. Il tema, neanche a dirlo, è quello dei migranti. Una costante, in casa Fabio Fazio, almeno da inizio stagione. “Non facciamo valutazioni politiche”, ci tiene a precisare. Però la posizione è chiara, e la esplicita Luciana Littizzetto: “Bisognerebbe accordare il ‘diritto alla sabbia’, cioè farli scendere”. L’ennesimo barcone è al largo di Siracusa. La situazione è difficile; i migranti sono lì da 9 giorni, dormono l’uno sull’altro e le condizioni sanitarie non sono delle migliori. La questione Siracusa si estende fino a Roma: il Cara di Castelnuovo è stato appena chiuso. “In poche ore tutto è svanito. I comuni vengono usati e poi gettati”.

Che tempo che fa, mafia e migranti

Da Travaglini si passa a Travaglio, ma il discorso è sempre quello. “Noi abbiamo lo stesso livello di responsabilità degli altri Paesi europei. Eppure non ho sentito nessuno dire ‘li prendiamo noi’”. Altro tema scottante, quello della mafia e dei suoi rapporti con la politica. Il suo ultimo libro s’intitola Padrini fondatori, ed è scritto a quattro mani con Marco Lillo. La sentenza della trattativa Stato-mafia conta 5mila pagine. La loro sintesi, invece, è di circa 500. “Siamo abituati a governi che promettono ‘combatteremo la mafia’, come se non si potesse ‘sconfiggere’”. Bell’annotazione: è un lapsus che la dice molto lunga. Siamo più abituati a scenderci a patti, in effetti. “Il governo Berlusconi I fu ricattato dai mafiosi tramite Dell’Utri, che faceva il doppio gioco”. L’ex Cavaliere è praticamente la sua nemesi. Non c’è una volta che non compaia, nei libri come nelle interviste.

L’intrattenimento

Valentino Rossi inaugura il capitolo leggerezza. Il siparietto con Fazio è già entrato negli annali del programma: a Che tempo che fa non si era mai vista un’uscita così. In studio arriva una moto con tanto di sidecar; ospite e conduttore, a quel punto, salgono a bordo ed escono dallo studio. Prima di rivederli passa qualche minuto; la Littizzetto ne approfitta per entrare in scena e fare il suo show assolo. Subito però chiede aiuto a Filippa, perché non c’è comico senza spalla. L’altra ospite per l’intrattenimento è Alice Merton. Un onore averla in Italia, dopo il successo riscosso in tutto il mondo. Che tempo che fa l’ha un po’ consacrata: solo qualche mese fa, discuteva con Fazio delle sue aspirazioni. Tutto parte dalle ispirazioni, però, che lei prende “al supermercato”. In che reparto, si può sapere? E quanto costano?



