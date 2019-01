Emanuele Misuraca è Domenico/ Video, perché Barbara ha paura di lui? (La compagnia del cigno)

Emanuele Misuraca è Domenico ne La Compagnia del Cigno, una fiction che sta coinvolgendo milioni di italiani ogni puntata. Sono diversi coloro che si interessano della fiction, perché attirati dall’alto livello tecnico e soprattutto dalla sorprendente capacità recitativa dei giovani attori. I protagonisti di tale fiction infatti sono semplici ragazzi. Nella prossima puntata è possibile aspettarsi una continua evoluzione della storia d’amore di Domenico e Barbara. Con molta probabilità sarà possibile assistere ad un confronto diretto tra i due ragazzi che potrebbe sfociare in una relazione benefica per entrambi. Tuttavia, la Compagnia del Cigno sembra essere una fiction diversa dalle altre, che tiene i propri spettatori con il fiato sospeso. Dunque, questa suspense tra i due ragazzi potrebbe rimanere tale fino al finale di stagione, momento nel quale sicuramente la relazione tra i due sfocerà in modo positivo oppure negativo. Non resta far altro quindi che vedere le prossime puntate della Compagnia del Cigno. Domenico è un personaggio vivace. Gran parte della sua caratterizzazione però è merito non solo di una solida sceneggiatura, ma anche della prova autoriale del ragazzo Emanuele Misuraca. Emanuele è nato nel 1996 e questa fiction rappresenta il suo approdo in un ruolo di successo sul piccolo schermo. Sicuramente, tale lavoro rappresenterà il trampolino di lancio per questo talentuoso giovane.

Emanuele Misuraca è Domenico ne La compagnia del cigno: cosa è successo nelle ultime puntate?

Il percorso di Domenico, interpretato da Emanuele Misuraca, è stato uno dei più interessanti de La Compagnia del cigno. Ecco perché il personaggio è stato particolarmente apprezzato da coloro che hanno sentito sin da subito un legame speciale con la serie televisiva. La trama personale di Domenica ha avuto anche dei risvolti sentimentali. Non a caso, una delle relazioni amorose più importanti presenti all’interno della compagnia del Cigno riguarda il già citato Domenico, la giovane Barbara e Matteo, ragazzo che è riuscito a sopravvivere al tragico evento del terremoto di Amatrice. Tra Domenico e Matteo prima c’era un bel rapporto ma i due ragazzi hanno litigato e la loro amicizia sembra ormai essere incrinata. Difatti, Matteo ha detto delle bugie su Barbara, molto probabilmente perché anche lui nutre dei desideri amorosi nei confronti della ragazza. Allo stesso tempo però, Barbara sembra quasi impaurita da Domenico e non fa altro che evitarlo. Molto probabilmente la stessa Barbara teme di affrontare i suoi stessi sentimenti e non vuole affrontare il ragazzo perché timida ed insicura. Ad identificare questo stato di conflitto nella ragazza è iconica una scena della scorsa puntata della fiction quando i due ragazzi si affrontano faccia a faccia. Domenico è seduto al pianoforte mentre Barbara è in piedi. Domenico esprime il suo disappunto per il comportamento che la ragazza ha avuto nei suoi confronti. Barbara si scusa ma non da cenni sentimentali e chiede solo di lasciare la musica fuori dal loro rapporto. Domenico al contrario sembra molto innamorato della ragazza, tant’è vero che nella scena quando i due sono a tavola con i genitori di Barbara, Domenico con uno sguardo innamorato parla di una ragazza che le ha conquistato il cuore ed alla quale non può fare a meno di pensare a lei. Barbara però indispettita si alza di scatto ed abbandona la tavola.

