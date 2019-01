Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati/ Uomini e Donne: “È venuta a mancare la passione e…”

Una delle coppie più belle e longeve nate nello studio di Uomini e Donne purtroppo si è detta addio. Tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato è finita. Non si tratta di una crisi passeggera, né di un momento di riflessione: entrambi infatti confermano che l’amore è finito. Il primo a parlare è stato Fabio attraverso le sue Instagram stories. “Ci tengo a fare queste Instagram Stories” – ha confidato in apertura dei video Colloricchio – “perché voi avete visto nascere la mia storia con Nicole, e in questi giorni ci continuate a chiedere perché non postiamo foto insieme e perché siamo così distanti.” Così Fabio spiega: “Dal momento che voi avete seguito tutta la nostra storia e avete anche tifato per noi, è giusto che voi sappiate che tra noi è finita.” Parole secche e crude con le quali Fabio a annuncia l’allontanamento definitivo da Nicole.

FABIO ANNUNCIA LA ROTTURA, NICOLE CONFERMA

“La decisione l’abbiamo presa insieme per il bene di tutti e due perché eravamo in un momento della nostra vita in cui dovevamo capire che cosa volevamo davvero, e per farlo avevamo assolutamente bisogno di allontanarci. -aggiunge ancora Fabio, che infine chiede ai fan – Speriamo che voi capiate la nostra scelta e che possiate rispettarla”. E se queste sono le parole di Fabio, poco dopo anche Nicole ha deciso di dire la sua, confermando la fine del suo rapporto con Fabio. “È venuto a mancare quel pizzico di passione e di sentimento – ammette la Mazzocato – Non sarà facile, lui è stato un pezzo della mia vita” dichiara con voce palesemente provata. Davvero un brutto colpo per i tantissimi fan della coppia che si sono riversati sui loro profili per sapere di più.

