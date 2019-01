Fabrizio Corona a Mattino5/ “Asia Argento? Le ho fatto fare l’amore come si deve mentre Belen Rodriguez…”

Fabrizio Corona oggi è a Mattino 5. Come promesso, l’ex re dei paparazzi torna in studio da Federica Panicucci per commentare l’uscita del suo libro e quelli che sono i suoi contenuti, spinose affermazioni che sono destinate a far discutere. I fan sono ormai pazzi di Fabrizio Corona che ha dedicato un capitolo intero alla sua carcerazione, forse quello più interessante secondo la Panicucci, ma anche alle sue donne, a Belen Rodriguez e alla madre Gabriella con la quale non ha un buon rapporto in questo momento per via del fatto che lei non si è voluta incatenare davanti al carcere per lei. Fabrizio Corona parla anche di Stefano de Martino e Andrea Iannone nel suo libro e se di quest’ultimo ammette: “Ha un problema, è ossessionato da Belen”, del secondo dice che è “molto simpatico ma vuole fare troppo il filosofo”. Fabrizio Corona è convinto che il pilota sia davvero una brava persona (‘anche se è diventato troppo simile a me’) ma quando una storia finisce deve voltare pagina ma lui non ha passato un buon periodo.

STEFANO DE MARTINO E IL RAPPORTO CON LA MAMMA GABRIELLA

Per quel che riguarda Stefano De Martino rivela: “Ci siamo visti, abbiamo fatto delle grosse risate ma lui è nato come marito di Belen ‘ in realtà è un Nino d’Angelo un po’ più bello’. In un secondo tempo è riuscito a ritagliarsi un pubblico di nicchia”. Fabrizio Corona comunque ci tiene a precisare che non è geloso di lui e sarebbe contento se lui e Belen potessero rimettere insieme la loro famiglia perché questa è la cosa che deve venire prima di tutte. La Panicucci gli fa notare che proprio l’argentina ha scritto una dedica all’ex marito al grido di “ti aspetto a casa” ma lui non sembra molto colpito. Il discorso cambia quando con un video la conduttrice gli mostra tutti i suoi cambiamenti di look ma poi il discorso si fa serio e si torna a parlare di mamma Gabriella. I due non hanno un buon rapporto da un po’ ma lui ci tiene a ringraziarla per quello che ha fatto per Carlos Maria ma per la sua vita vuole qualcosa di diverso: “Non ho bisogno di consigli ma di una specie di fidanzata che mi sta accanto e mi appoggi e che non mi dica quello che devo fare”.

LE PAROLE SULLE SUE DONNE E ASIA ARGENTO

L’intervista di Fabrizio Corona a Mattino 5 continua a non può non arrivare fino ai tempi nostri e, in particolare, alle sue ultime donne. L’ex re dei paparazzi è convinto che l’unica donna che lo abbia conosciuto davvero, colei a cui lascerà in eredità il suo cuore è proprio Belen Rodriguez, ma per il resto il vuoto. In questi mesi ha ricostruito il suo rapporto con Nina Moric ma non è riuscito a fare lo stesso con Silvia Provvedi. Nel momento in cui è uscito dal carcere ha spento il suo cuore e ha subito puntato al gossip e ai soldi “sono cambiato subito volgendo gli occhi alle telecamere e ai giornalisti e non a lei”. Storia diversa con Asia Argento. Di lei dice parole non molto carine e rivela: “Lei dovrebbe ringraziarmi, le ho riacceso il cuore, la passione, le ho fatto guadagnare soldi e copertine ma adesso è un po’ arrabbiata con me“. Poi si ferma, sorride, corregge il tiro e rilancia: “Dovrebbe ringraziarmi perché le ho fatto fare l’amore come si deve, avrei voluto dire altro ma mi sono censurato”. Ne sarà felice Asia Argento?



© RIPRODUZIONE RISERVATA