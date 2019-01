Fausto Brizzi, nuovo attacco de Le Iene/ Video “Scusarci? Prima giudici ascoltino 15 ragazze che lo accusano!”

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato di Fausto Brizzi, il regista romano finito al centro dello scandalo per presunte violenze sessuali. Accuse che ora sono ufficialmente archiviate dal gip di Roma Arturi, come reso noto dal suo legale, l’avvocato Antonio Marino. Lo stesso legale aveva così considerata chiusa la vicenda sollevata dalla trasmissione Le Iene attraverso una serie di servizi durante i quali erano state trasmesse le testimonianze di numerose giovani attrici o aspiranti tali, in merito a presunte molestie subite proprio da Brizzi. Per la trasmissione di Italia 1, infatti, la vicenda non è affatto conclusa sebbene in tanti abbiano in qualche modo chiesto le “scuse” da parte de Le Iene al regista. Scuse che ovviamente non arriveranno, come fatto intendere dalla stessa trasmissione che, tramite il proprio portale, ha voluto ripercorrere l’intera vicenda partendo dalle parole del giudice: «delle attrici di cui abbiamo raccolto la testimonianza, soltanto tre hanno trovato il coraggio di denunciare. E di queste soltanto una è stata valutata dal giudice. La legge italiana, va precisato, è diversa da quella americana: da noi le donne hanno solo sei mesi di tempo per denunciare la violenza sessuale subita. E dell’unica testimonianza considerata dal giudice, nella sentenza di archiviazione viene riportato che per due volte l’attrice rifiuta un massaggio da Fausto Brizzi, che decide successivamente di chiudere la porta a chiave». (a cura di Emanuela Longo)

L’ATTACCO DELLE IENE CONTRO FAUSTO BRIZZI

Le Iene non hanno digerito le tante critiche ricevute dopo l’archiviazione di Brizzi per le molestie sessuali, non da ultimo Matteo Renzi, che rigettavano il metodo e le modalità con cui il programma di Mediaset produrrebbe enormi fanghi mediatici senza avere prove o condanne effettuate dalla giustizia italiana. Il programma ha così deciso di replicare e con toni assai duri: «il giudice Alessandro Arturi archivia il procedimento perché il fatto non sussiste. Un fatto sì che per la legge italiana non può essere punito, ma l’intero procedimento non fa che confermare quello che abbiamo raccontato. E cioè le modalità predatorie di tali azioni. Ed ancora una volta, allora, invitiamo Fausto Brizzi a citarci per diffamazione, per dimostrare in tribunale la veridicità delle quindici testimonianze delle ragazze che lo accusano di averle molestate», scrivono ancora le Iene, ripercorrendo poi tutte le 15 ragazze che avrebbero accusato Brizzi di molestie. In conclusione, il programma di Italia 1 affonda di nuovo il colpo contro il regista italiano: «questa archiviazione che non cancella, lo ribadiamo ancora una volta, la realtà dei fatti, di quelle drammatiche testimonianze, di una prassi “predatoria” che rimane assolutamente riprovevole e da condannare».

