Francesca Romana Elisei, suo l’access prime time di Rai2/ Sangiuliano lo annuncia: le novità di Carlo Freccero

Sarà “quasi sicuramente” Francesca Romana Elisei la candidata numero uno per condurre il nuovo spazio informativo serale della seconda rete di Casa Rai. La parentesi dedicata all’informazione prendere il via tra un po’ di settimane, collocandosi nella fascia dedicata all’access prime time, esattamente al termine dell’edizione dell’ora di cena del Tg2. Questo spazio è stato voluto con forza da Carlo Freccero, nuovo direttore di rete che ha regalato al canale linfa vitale aggiuntiva con proposte, cambi di guardia e rientri degni di nota. Gennaro Sangiuliano, direttore del telegiornale della seconda rete, ha annunciato la lieta novella durante una intervista radiofonica a Un giorno da pecora, trasmissione di Radio 1 condotta da condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Per la piena totalità dell’informazione, Sangiuliano ha precisato di essere in rapporti ottimali con Freccero: “Va molto bene, al telefono ci chiamiamo fratelli, ci sentiamo un paio di volte alla settimana”. E su “C’è Grillo” in onda stasera su Rai2, ha commentato: “Ha subito torti dalla Rai, fu censurato. Gli deve essere restituito quello che ingiustamente gli è stato tolto”.

Francesca Romana Elisei condurrà lo spazio access prime time di Rai2

Ma chi è Francesca Romana Elisei? Dal 2007 è giornalista professionista. La sua professione nel campo dell’informazione ha avuto inizio in Umbria. Ha lavorato anche per La Repubblica, Giornale Radio Rai e Sky TG24. L’occasione più importante della sua carriera però, si è evidenziata ad Annozero di Michele Santoro (in data 2007). Circa un anno fa, ha ricevuto dei commenti e messaggi intimidatori e brutalmente oltraggiosi dopo la realizzazione di un servizio ad Arzana su Attilio Cubeddu, il latitante autore del sequestro di Giuseppe Soffiantini. Proprio dopo quella spiacevole situazione, Usigrai e Fnsi ha espresso tutta la loro solidarietà nei confronti della giornalista. Proprio in questo ultimo periodo infatti, si è dedicata parecchio alla cronaca nera. Recentemente, secondo un sondaggio di Spot and Web realizzato su 1.000 giovani internauti, la 40enne si è piazzata al primo posto venendo considerata la giornalista più sexy della televisione. Al secondo posto Serena Bortone, padrona di casa di Agorà Estate su Rai3 e al terzo si è piazzata, Simona Branchetti volto del Tg5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA