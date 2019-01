Francesco Tozzi è Rosario/ Lascerà i suoi amici per andare a Firenze con la madre? (La compagnia del cigno)

Nell’ultima puntata de La compagnia del cigno, Rosario (Francesco Tozzi) non ha nascosto la sua preoccupazione per la scelta della mamma che, dopo essere uscita da una comunità di recupero, vuole tornare a vivere con lui a Firenze. Il ragazzo, però, non riesce ad esprimerle questo suo disagio perché è combattuto tra la voglia di essere ancora una famiglia insieme a lei e l’attaccamento a Milano, ai suoi genitori affidatari Clelia e Roberto, al conservatorio e agli amici. Quando il ragazzo trova il coraggio di dire alla madre che lui vorrebbe restare Milano, la donna pensa che il figlio sia stato influenzato da Clelia e Roberto. Rosario mostra il suo attaccamento al gruppo quando Sofia comunica a tutti che suo fratello è malato, e il ragazzo la rassicura con dolcezza ma anche con determinazione, dicendole che lei deve essere forte perché ha comunque la sua musica e i suoi amici, che non la lasceranno mai sola.

Francesco Tozzi è Rosario: lascerà Milano?

Infatti la compagnia si ritrova di nuovo unita quando Rosario viene convocato dal curatore per i minori per esprimersi sulla decisione della madre di tornare a vivere insieme. Il ragazzo viene intercettato dalla madre prima dell’incontro, venendo destabilizzato. Davanti al curatore Rosario ribadisce il desiderio di voler restare a Milano con Clelia e Roberto, che non hanno influenzato la sua decisione, ma non riesce a spiegare fino in fondo perché non vuole andare a vivere con a Firenze con la madre, anche per non ferirla. Rosario si confida poi con i suoi amici dicendo che sicuramente il giudice autorizzerà la richiesta della madre. Il ragazzo si sfoga anche con Clelia e Roberto, con cui si trova bene, ma la coppia cerca di tranquillizzarlo. Nella prossima puntata de La compagnia del cigno, Rosario scopre la decisione del giudice: deve trasferirsi a Firenze con sua madre. Il ragazzo riesce a convincerla a lasciarlo studiare a Milano fino al saggio finale, ma sa che prima o poi dovrà perdere i suoi amici…

