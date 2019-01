Hildegard De Stefano è Sara/ La paura di dimenticare il viso dei suoi cari (La compagnia del cigno)

Sara (Hildegard De Stefano), con la sua pungente ironia, è stata presente nelle vicende dei suoi amici nell’ultima puntata della fiction La compagnia del cigno. Insieme a Rosario (Francesco Tozzi), con cui sta nascendo una bella amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più, si reca a casa di Sofia (Chiara Pia Aurora). Quando arrivano sul tetto, Sofia confida ai suoi amici che il fratello Scheggia è gravemente malato e che lei ha bisogno del sostegno dei suoi amici più che mai. Sara dimostra di essere preoccupata per Rosario che si trova dal curatore per i minori, mentre con gli altri ragazzi della compagnia lo aspetta in palestra. Nonostante il suo handicap, a Sara non è sfuggita la tensione tra Matteo (Leonardo Mazzarotto), Domenicao (Emanuele Misuraca) e Barbara (Fotinì Peluso). La ragazza decide quindi di prendere in mano la situazione e parla con Domenico dicendogli di non essere affrettato a giudicare Barbara, che sarà pure distante, lontana e fredda ma se si comporta così è solo perché ha paura di lui.

Le paure di Sara

In varie occasioni Sara dimostra di essere una ragazza forte e sicura, spesso un po’ troppo diretta e sincera nell’esprimere le sue idee ma molto apprezzata anche per questo dai suoi amici. La ragazza non perde mai il suo modo di fare strafottente nemmeno quando viene chiamata alla lavagna dalla severa professoressa di Italiano. Eppure anche Sara nelle prossime puntate della fiction La compagnia del cigno si troverà ad affrontare le sue paure, perché le sue condizioni sono destinate a peggiorare e lei da ipovedente diventerà completamente cieca. Per questo motivo la sua più grande paura è forse quella di dimenticare i volti delle persone che ama e di tutti i suoi compagni.

