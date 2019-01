Ida Platano torna a Uomini e Donne / Video, “Voglio darmi un’altra possibilità” ma è scontro con Riccardo

Colpo di scena nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi annuncia un ritorno: quello di Ida Platano. Così come Riccardo Guarnieri, anche lei ha deciso di tornare in studio alla ricerca dell’amore. La dama spiega, in primis, le motivazioni per le quali oggi è di nuovo a Uomini e Donne: “Sto meglio. Non è ancora del tutto superata, il mio cuore ancora deve recuperare. – premette la Platano, che continua – So che lui si sta rapportando ad altre e mi ha fatto anche male vederlo. Io l’anno scorso speravo di trovare il mio guerriero e non è successo ma ora mi voglio dare un’altra possibilità. Non nego che non sarà facile, non so come sarà ma provo.” Gianni Speri è al settimo cielo per questo ritorno ma Maria chiede poi a Riccardo Guarnieri cosa ne pensi.

SCONTRO TRA IDA E RICCARDO IN STUDIO

“Io le auguro di trovare la persona giusta e quando dice che non sarà facile lo capisco perfettamente.” sono le parole di Riccardo per Ida Platano. Nello studio di Uomini e Donne, tra i sue si scatena però lo scontro. Si riparte con lo scambio di accuse su chi abbia davvero causato la fine della loro storia. Ad intervenire è David, accusando Riccardo di non aver avuto il grande interesse che dice per Ida, visto che dopo solo pochi giorni è tornato al trono Over e ha lasciato il numero a 5 dame del parterre. Ida ammette, intanto, di essere ancora legata a lui in parte, ma di aver voglia di voltare pagina e trovare l’amore che davvero desidera. D’oggi in poi, sia Ida che Riccardo sono tornati ad essere due elementi del parterre di Uomini e Donne.





