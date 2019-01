Ilenia Pastorelli al Campoy per Adrian/ Quale sarà il ruolo dell’attrice nella serie-evento?

Ilenia Pastorelli è stata vista uscire al Teatro Camploy dove si svolge lo show legato alla serie-evento Adrian in onda stasera su Canale 5. Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo nella serie, di cui si sa veramente poco in merito alla terza puntata. Gli autori hanno deciso di mantenere la massima riservatezza attorno alla serie tv, cercando di far crescere così ancor di più la curiosità del pubblico. Di sicuro Ilenia Pastorelli è un’attrice anche se giovane molto amata e sui social network in molti già si ipotizza cosa farà nella parte teatrale dello show in onda proprio in questi minuti su Canale 5. Meno difficile invece capire il ruolo di Daniele Zovi che è stato anche lui visto sempre all’uscita del famoso teatro. Attenzione ovviamente anche alla figura centrale di questa serie, cioè quella legata ad Adriano Celentano che cercherà ancora una volta di stupire tutto il pubblico presente.

Ilenia Pastorelli al Campoy per Adrian, chi è l’attrice?

Con la presenza di Ilenia Pastorelli al Campoy per Adrian è interessante anche andare a scoprire qualcosa in più in merito all’attrice. Questa è nata a Roma il 24 dicembre del 1985 e ha raggiunto la notorietà nel 2011 per la partecipazione al Grande Fratello 11 dove era stata eliminata in semifinale. Questa splendida ragazza fin da otto anni aveva studiato all’Accademia Nazionale di Danza per arrivare a fare alcune esperienze da modella senza però approdare mai sul piccolo o grande schermo. La grande occasione è arrivata nel 2015 nello splendido Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti e nel quale recita al fianco di Claudio Santamaria. Grazie al film riesce a ottenere il David di Donatello come migliore attrice protagonista che ovviamente le spiana la strada del cinema. Dopo quel film recita accanto a Carlo Verdone in Benedetta Follia, ma anche in Niente di Serio e Cosa fai a Capodanno?. Quest’anno la vedremo al cinema nel film di Massimiliano Bruno, “Non ci resta che piangere”.

