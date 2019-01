Isola dei Famosi 2019/ Scontro tra naufraghe, Tayor Mega si scaglia contro Marina La Rosa: “è una rosicona”

Si scalda l’atmosfera all’Isola dei Famosi 2019 a causa dei primi scontri tra i naufraghi. La convivenza forzata e le condizioni di vita a cui devono ancora abituarsi accende gli animi dei concorrenti. In particolare, quelle più agguerrite sono le donne che stanno animando i primi giorni di permanenza in Honduras. La più arrabbiata appare Taylor Mega, al centro di un’accesa polemica per il video in cui ha annunciato il suo ritorno in Italia dopo sole tre settimane. Mentre in Italia, la faccenda continua ad arricchirsi di ulteriori particolari, in Honduras, a naufraga si scaglia contro Marina La Rosa che, leader della settimana, ha sceto di mandare in nomination contro Demetra Hampton e Kaspar Capparoni, proprio Taylor che non l’ha presa bene. “Chi ha nominato la rosicona di m***?” si è sfogata la ragazza con la galeotta Giorgia. Marina ha scelto di nominarla dopo aver scoperto dell’esistenza del video: “Così le faccio fare un paio di settimane, barra tre” – ha detto La Rosa a cui la Mega ha prontamente replicato – “Essere nominata da una che tutti odiano mi sta bene”.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: IL MESSAGGIO DELLA PRODUZIONE CHE NON PIACE AI NAUFRAGHI

La vita dei naufraghi, in tutte le edizioni dell‘Isola dei Famosi, non è mai stata molto comoda. Tutti, i naufraghi degli anni precedenti, pur dormendo per terra e dovendo cercare il cibo, potevano contare su una porzione giornaliera di riso. Quest’anno, invece, la produzione ha deciso di rendere ancora più duro il gioco e, nelle scorse ore, ai naufraghi, ha fatto pervenire un messaggio con cui li ha informati che per avere il riso dovranno lavorare. Ogni giorno, i naufraghi dovranno lavorare ad una macchina messa a disposizione del gruppo con cui dovranno lavorare per produrre il riso che sarà poi distribuito tra i vari naufraghi dal leader della settimana. Toccherà, dunque, a Marina La Rosa fare le porzioni: sarà motivo di nuovi scontri tra i naufraghi?

