Jessica Bellei, ex di Mauro Marin/ “Pronta per il test del DNA”, la replica da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5)

Risale allo scorso novembre l’ultima apparizione di Jessica Bellei a Domenica Live. L’ex di Mauro Marin, dopo avergli dato la possibilità di vedere il figlio, si è nuovamente ritrovata nel vortice delle accuse. Da Barbara d’Urso infatti, è stato mandato l’inedita videochiamata che si è ben presto trasformata in una serie di accuse da parte dell’ex vincitore del Grande Fratello nei confronti della donna. “Serve il test del DNA Jessica, è per stare è più tranquilli, anche perché magari un giorno potrebbe aver bisogno di un aiuto economico. Voglio essere sicuro che sia mio figlio”, ha sbraitato Mauro. Per tutta risposta, Jessica ha ribadito: “è tuo, quante volte devo dirtelo, l’ho detto pubblicamente. Sei l’unico che non ci crede”. Da qui in poi la conversazione ha assunto toni ben più duri e Mauro ha anche accusato Jessica: “Usi il tuo bambino per farti pubblicità, io ti servo solo per i soldi”.

Jessica Bellei a Pomeriggio 5

Tra le pagine del settimanale DiPiù, Jessica Bellei ha deciso di scrivere una lettera a Mauro Marin. La donna si dice pronta ad effettuare tutti gli esami necessari per accertare le cose: il piccolo Brando infatti, è il figlio dell’ex gieffino. “Io sono pronta per il test del DNA”, si legge. Anche oggi, ospite di Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5, si scopriranno i nuovi dettagli su questa particolare faccenda. Già a settembre, la donna aveva accusato Mauro Marin di essere anche violento. “Una volta saputo della gravidanza è sparito, non rispondeva al telefono e non ha mai voluto sapere nulla di nostro figlio”. Il piccolo Brando non conosce la faccia di suo padre che “aveva tenuto dei comportamenti violenti nei miei confronti. Una volta ha provato a colpirmi con una sedia”. Una storia tormentata che Marin palesava in altro modo: “Io voglio vedere mio figlio, voglio fare il papà, voglio realizzare tutti quei progetti che ci eravamo prefissati”, diceva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA