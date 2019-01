La Compagnia del Cigno/ Anticipazioni e diretta: la confessione di Matteo e la paura di Sofia (Quinta puntata)

Oggi, lunedì 28 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la quinta puntata de La compagnia del cigno, la fiction capolavoro firmata da Ivan Cotroneo che la settimana scorsa ha incollato davanti ai teleschermi 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share. Andiamo a scoprire cosa ci aspetta con i due nuove episodi intitolati: “Scoperte” e “Rinascere”. L’episodio numero nove della serie tv la Compagnia del Cigno si apre con un clamoroso colpo di teatro: Matteo confessa infatti a tutti la verità su sua madre, scusandosi per aver detto il falso. Questa confessione però rinsalda il rapporto della compagnia con i ragazzi che decidono di confessare le proprie paure: Sofia teme di perdere il fratello, Robbo di essere separato dalla sorella, Rosario ha paura per il suo futuro, mentre Sara di dimenticarsi il viso delle persone a cui vuole più bene.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO, LE TRAME DI “SCOPERTE” E “RINASCERE”

Il giudice decide che Rosario dovrà seguire la madre a Firenze e lo confida a Sara. Quest’ultima, dopo aver rischiato di essere investita, ricorda la propria fragilità data dalla sua condizione di ipovedente. Il secondo episodio, Rinascere, vede il maestro Marioni comunicare ai ragazzi che non seguirà più l’orchestra. Matteo cerca in ogni modo di convincerlo a tornare, anche dopo aver parlato con la direttrice, sentendosi in colpa per l’accaduto. Il maestro è preso da altri pensieri, quello più importante è il non dialogo con Irene che non vuole tenere il bambino. Rosario intanto è molto nervoso, la madre Antonia accetta di rinviare il viaggio dopo il saggio finale ma, la decisione, non riesce a calmare il ragazzo che deve dire addio ai suoi amici.

