Leonardo Mazzarotto è Matteo/ I sensi di colpa dopo aver aggredito Marioni (La compagnia del Cigno)

Nell’ultima puntata della fiction La Compagnia del cigno Matteo (Leonardo Mazzarotto) continua a vedere la madre (Giovanna Mezzogiorno), anche durante le prove con l’orchestra; per questo lo zio Daniele (Alessandro Roja), sempre più preoccupato, convince il nipote a partecipare con più regolarità alle sedute di psicoterapia. Il ragazzo per non andarci ha sempre trovato la scusa delle lunghe lezioni con Marioni (Alessio Boni) e questa volta decide di accettare solo a patto che lo zio non riveli al professore i veri motivi delle sue assenze. Marioni concede al giovane il permesso per assentarsi dalle sue lezioni, rivelando a Daniele di essere a conoscenza dei problemi del ragazzo. Intanto Barbara cerca (Fotinì Peluso) di riavvicinarsi a lui chiedendogli di restare amici. Matteo, però, rifiuta fermamente. Anche con Domenico (Emanuele Misuraca) ci sono molte tensioni a causa di Barbara e i due, nonostante gli sforzi di Matteo, non riescono a riconciliarsi. Al conservatorio comincia la preparazione per il saggio finale e Marioni assegna a Matteo e Sofia (Chiara Pia Aurora) un brano scritto dal suo ex alunno Giacomo (Michele Bravi). I due cominciano a esercitarsi insieme a Sofia non sfugge il malessere di Matteo, che respinge i tentativi della ragazza di avvicinarsi a lui. Durante la seduta dalla psicoterapeuta, Matteo ribadisce di sapere benissimo che la mamma è morta e ammette di voler parlare del suo rapporto con Domenico e con Barbara: il ragazzo confessa di essersi comportato male con l’amico, a causa della gelosia. Al termine della seduta, in sala d’aspetto Matteo incontra Irene (Anna Valle), la moglie di Marioni.

Leonardo Mazzarotto è Matteo: con Marioni cosa succederà?

Dopo una delle prove, Marioni cerca di spronare Matteo parlandogli di Giacomo e spiegandogli che il suo ex allievo ha abbandonato tutto perché non è riuscito ad affrontare la sua depressione e i suoi fantasmi, che lo hanno allontanato per sempre dalla musica. Matteo torna a casa sconvolto e se la prende con lo zio che non è stato capace di mantenere il segreto con il professore. Ancora una volta Daniele invita il nipote a confidarsi con i suoi amici. Da quel momento è un crescendo di tensione tra Matteo e Marioni, che cerca in tutti i modi di metterlo in difficoltà anche davanti agli amici, facendo riferimenti continui alla mamma. Il ragazzo soffre in silenzio e nonostante la vicinanza di Sofia che ha capito che qualcosa non va, si chiude sempre più in se stesso. Alla fine, però, nel corso di una lezione con Marioni, Matteo ha una reazione molto violenta e aggredisce il professore con il violino per poi scappare disperato. Il ragazzo, raggiunto da Domenico e Barbara, confessa finalmente la verità sulla madre, morta durante il terremoto di Amatrice. Nella quinta puntata de La compagnia del cigno, in onda oggi lunedì 28 gennaio, Matteo chiederà scusa ai suoi compagni per aver mentito sul conto di sua madre. Ma il ragazzo dovrà risolvere nuovi problemi: il suo violino è rotto e soprattutto Marioni ha deciso di non seguire più l’orchestra. Matteo si sentirà in colpa e cercherà di far cambiare idea al maestro…

