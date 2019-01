Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati/ Uomini e Donne: gli indizi che parlano chiaro

La crisi nera tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, sembra proseguire. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati durante il trono classico di Uomini e Donne. Lei, dopo un percorso tormentato, alcune bugie ed una frequentazione fuori mentre stava comodamente seduta sulla poltrona rossa, ha deciso di scegliere il giovane maestro di sci. Dopo avere cercato di perdonarla, Giordano ha portato la giovane a Temptation Island Vip, proprio per capire come potere superare la diffidenza nei suoi confronti. Poche settimane e la coppia si era trovata faccia a faccia davanti ad un falò, con la promessa di non farsi più male reciprocamente. Nelle ultime ore, la conferma della crisi, commentata dai diretti interessati che chiedevano tempo agli estimatori. Poche ore fa, i nuovi indizi di una rottura praticamente (quasi) certa. Ed infatti, così come segnala il VicoloDelleNews, Nilufar avrebbe smesso di seguire la pagina ufficiale della coppia.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati

Tra gli indizi della rottura, Nilufar ha anche cancellato da Instagram una cartella (le storie in evidenza) soprannominata “farfalla blu” che rappresentava tutta la loro storia d’amore e il loro percorso durante il dating show. A tal proposito, la Addati tempo addietro, aveva proprio parlato di una esterna dove aveva fatto la conoscenza della mamma di Giordano Mazzocchi: “Siamo andati in un posto pieno di farfalle e ce n’era una bellissima di colore blu”. In quella occasione, l’ex corteggiatore aveva detto che il loro percorso era paragonabile proprio ad un bruco, che in quel momento si stava trasformando in farfalla: “Io gli ho detto che sarebbe stato perfetto se fosse diventato come quella blu”. Ad oggi invece, Nilufar e Giordano non solo hanno pienamente confermato la crisi, ma avrebbero perfino fatto un passo in avanti verso la definitiva rottura. Staremo a vedere se la coppia nata a Uomini e Donne, con il passare delle ore avrà modo di rivelare nuovi dettagli sull’esistenza di una crisi oggettiva.

