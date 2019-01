Rossella Intellicato contro Tina Cipollari / “Bullismo alle stelle a Uomini e Donne. È maleducata e cafona!”

La si può amare o odiare, certo è che Tina Cipollari riesce sempre a creare dibattito. La bionda opinionista di Uomini e Donne finisce spesso al centro delle polemiche a causa del comportamenti che ha in studio con alcuni personaggi, Gemma Galgani in primis. Le immagini della puntata del trono Over andate in onda oggi hanno scatenato le durissime parole di un’ex tronista che con lei ha in passato avuto molti scontri. Stiamo parlando di Rossella Intellicato che, attraverso delle stories su Instagram, ha deciso di dire la sua sulla Cipollari. “Io mi domando, ma un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e maleducate. No? – è la premessa dell’ex tronista, che poi va al punto – Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione ed il bullismo sono alle stelle, sempre ed esclusivamente dalla stessa persona. Mi chiedo, ma quando le scadrà il contratto a questa persona e se ne andrà finalmente in pensione?”

“Tina Cipollari maleducata e aggressiva”: l’attacco della Intellicato

L’attacco di Rossella Intellicato è diretto a Tina Cipollari ma tocca anche lo stesso Uomini e Donne che permette che tali scene vadano in onda. L’ex tronista, infatti, aggiunge: “Perché è inutile che facciamo i perbenisti, i moralisti, articoli e le rubriche sul bullismo quando un programma delle 14.45 mette in onda una persona che – sia con i ragazzi ventenni sia con i suoi coetanei – dimostra di essere cafona, maleducata e aggressiva.” Poi però tiene a sottolineare che il suo sfogo è soprattutto contro Tina: “Io seguo questo programma, quando mi capita, perché comunque mi piace. Conosco la gente che ci lavora dietro, ci sono stata e quindi mi piace. Però, quando inquadrano questa persona, proprio mamma mia, io veramente non lo capisco.” conclude. La Cipollari replicherà al suo attacco?

