RUN ALL NIGHT – UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson (oggi, 28 gennaio 2019)

ALLA REGIA JUNKIE XL

Il film Run all night – Una notte per sopravvivere va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 28 gennaio 2019, alle ore 21,25. La pellicola d’azione che vede come attori principali Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman e Genesis Rodriguez. L’anno di uscita nelle sale cinematografiche di questa pellicola è il 2015 ed è stata diretta dal regista Jaume Collet-Serra. Le musiche di questo lungometraggio sono di Junkie XL. Costui è un polistrumentista olandese, che è noto per aver realizzato la versione remix della canzone A Little Less Conversation di Elvis Presley. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

RUN ALL NIGHT – UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE, LA TRAMA DEL FILM

Questa pellicola d’azione ha per protagonista Jimmy Conlon, un uomo sulla cinquantina di origini irlandesi. Jimmy è tormentato dai sensi di colpa a causa del suo ex lavoro di killer, che lo ha portato ad uccidere parecchie persone. A causa dei suoi rimorsi, Conlon trascorre le sue giornate seduto in un bar ad ubriacarsi. Il figlio di Jimmy che si chiama Michael non vuole avere a che fare con il padre alcolista, in quanto desidera proteggere la sua famiglia dalla vita sregolata dall’uomo e condurre un’esistenza lontano dai guai. Ad un certo punto, Michael si trova, suo malgrado, ad avere dei seri problemi con il boss Shawn Maguire, che è un amico di vecchia data di Jimmy. Il boss della criminalità organizzata quindi vuole ammazzare Michael e la sua famiglia ed è costretto a scappare per salvarsi la pelle. Dopo essere venuto a conoscenza delle difficoltà che sta vivendo il figlio, Conlon si trova a dover prendere una decisione importante. L’uomo deve dunque scegliere se continuare a seguire il codice d’onore della sua famiglia adottiva, fatta di delinquenti e criminali, o se salvare la sua vera famiglia, costituita dal figlio Michael. Jimmy ha solo una notte per stabilire da che parte stare. Alla fine però l’uomo, guidato dal suo cuore, preferisce rompere ogni legame con la malavita organizzata e salvare la vita all’unica persona importante veramente della sua esistenza, vale a dire il figlio. Nel compiere questa missione, Conlon quindi sarà l’uomo più ricercato della sua città e darà il via ad un inseguimento senza fine, ricco di colpi di scena.

