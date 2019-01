Taylor Mega è davvero a capo della (sua) industria/ Isola dei Famosi 2019: ecco di cosa si occupa in Italia

Prosegue la permanenza nei naufraghi in Honduras, Taylor Mega compresa. La regina dell’industria (vi spiegheremo più avanti cosa significa), è già finita in nomination, anche per via di un presunto comportamento scorretto. Ed intanto, ha già deciso di fare comunella con Giorgia Venturini. “Se sta male se ne torni a casa”, avrebbe detto Marina La Rosa proprio in riferimento a quest’ultima. “Giorgia, io non ricordo di aver detto quella frase. O il sole mi ha dato alla testa o sento la fame, ma io non ho mai pronunciato quella frase”, ha replicato la siciliana. La “galeotta” Giorgia non le ha creduto: “Non mi ha convinto, ho fatto bene a dirglielo così capisce subito con chi ha a che fare. Io non accetto ordini da nessuno”. Le due giovani daranno del filo da torcere alla leader della settimana? È molto probabile. Ed intanto, nonostante lei sia lontana dall’Italia, qualcuno ha modo di parlarne ugualmente. Questo è il caso di Fabrizio Corona che, fresco di pubblicazione ha parlato pure di lei nel suo libro, etichettandola come una ragazza che si sarebbe portato a letto. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha confidato di avere avuto vari flirt con ragazze famose: da Mariana Rodriguez a Ginevra Rossini, Zoe Cristofoli, Malena, Patrizia Bonetti e proprio Taylor Mega.

Taylor Mega è davvero a capo della (sua) industria

La fidanzata di Tony Effe nel frattempo, nell’attesa di scoprire il suo destino sull’Isola dei Famosi 2019, continua ad essere a capo dell’industria. Questa è la frase che la caratterizza da sempre sui social, specie su Instagram. Ma cosa vuole dire? L’enigma lo svela il buon Fabiano di BitchyF. Ed infatti, proprio come la Marchesa Daniela Del Secco (che ha fondato il marchio di creme e profumi) anche Taylor Mega è una società fondata proprio da Elisia Todesco (il suo vero nome). Ed infatti, vi basta semplicemente fare una ricerca nel sito ufficiale ElencoImpreseItaliane.com, per scoprire l’indirizzo della sede fisica, la partita iva e anche il codice ateco. In sostanza, l’impresa della Mega si occupa di conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari, promozione di prodotti (ad esclusione dell’attività di agente / rappresentate di commercio / procacciatore d’affari). “C’è un motivo se uso questo nome e non è perché mi vergogno del mio vero nome perché è un nome bellissimo, anche più bello di questo, ma non è questo il momento né il modo giusto per dirvelo”, aveva confidato lei tempo addietro. Finalmente il mistero è stato risolto!

