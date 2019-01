Uomini e donne/ Andrea Zelletta è già il nuovo Andrea Damante! Quando lo vedremo in tv? (Trono Classico)

Uomini e donne riparte oggi dal trono over lasciando da parte il trono classico e i nuovi e vecchi tronisti. I fan sono ancora in attesa di vedere la scelta di Andrea Cerioli ma, intanto, le registrazioni vanno avanti e proprio nei giorni scorsi è stato annunciato anche il nome del nuovo tronista, quello che dal mese prossimo in tv prenderà il posto lasciato vacante dal bolognese e di Teresa Langella. Anche la napoletana è pronta a scegliere e secondo alcuni lo ha fatto già visto che lo farà in villa e non dovrebbe esserci il pubblico a guardare come andrà a finire. Alla grande festa in prima serata, che ci riporta un po’ alle origini del programma in questa versione, non dovrebbero partecipare altri che non siano i diretti interessati, altri personaggi, famigliari e amici.

ANDREA ZELLETTA E’ IL NUOVO ANDREA DAMANTE?

In attesa di scoprire come andrà per la napoletana, sembra proprio che i fan siano già pronti a puntare su Andrea Zelletta. Il nuovo tronista è bello, ha un sorriso disarmante e riesce ad ammiccare bene alle telecamere proprio come è successo in passato con un personaggio a cui somiglia molto ovvero Andrea Damante. Altri lo accostano ad un altro ex tronista ovvero Fabio Colloricchio, fatto sta che la sua bellezza è sotto gli occhi di tutti e adesso qualcuno gli augura la stessa fortuna sia durante il percorso a Uomini e donne e sia una volta fuori visto che tutti e due non solo hanno trovato al fortuna lavorativa ma anche quella con i sentimenti. E’ vero che Andrea Damante alla fine ha sbagliato perdendo Giulia De Lellis ma per due anni ha vissuto sulla cresta dell’onda. Per Andrea Zelletta ci sarà la stessa fortuna?

