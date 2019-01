Uomini e donne/ Gemma Galgani pronta per un nuovo amore? (Trono Over)

Importanti novità in arrivo per Gemma Galgani? Sembra proprio che Uomini e donne oggi ripartirà dalla dama torinese e da tutto quello che le è successo la scorsa settimana e mentre l’estate si avvicina, lei è ancora una volta sola. Come andrà a finire questa edizione del programma? I fan sono convinti che dopo la delusione e gli scontri con Rocco Fredella, presto per lei potrebbero aprirsi le porte di un nuovo amore, ma ci sarà davvero il tempo di fare tutto questo? Lei sui social continua a dirsi pronta a trovare l’amore e voltare pagina e proprio nei giorni scorsi, mostrando una rivista con un articolo che la riguarda, ha scritto: “mai sprecare il tempo, il nostro e quello degli altri… perché non si torna mai indietro e l’unico significato è di averlo impiegato bene, di essere diventati saggi e consapevoli, di non commettere mai gli stessi errori… Questo l’augurio che faccio a me stessa condividendo però questa giornata per con tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia“.

GEMMA GALGANI RIPENSA A GIORGIO MANETTI?

Gemma Galgani non vuole arrendersi e a chi la accusa di fare tutto questo a Uomini e donne solo per i soldi, lei continua a rispondere con il sorriso e la dolcezza che la contraddistinguono. Ma cosa succederà oggi in puntata? Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che la dama non solo abbia allontanato prima Paolo e poi Rocco ma che tornerà a parlare ancora di Giorgio Manetti. Le discussioni con Tina Cipollari non mancheranno così come le accuse dell’opinionista che ha ormai un’idea ben chiara di quello che Gemma vorrebbe, ma sicuramente se sarà fatto nuovamente il nome del cavaliere toscano, le cose potrebbero davvero degenerare. Come sempre la maxi puntata del trono over si dilungherà anche sugli altri protagonisti, ma ci sarà Angela di Iorio questa volta dopo quello che è successo nei giorni scorsi?

