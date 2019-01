9-1-1/ Anticipazioni del 29 gennaio 2019: Angela e Bobby, una coppia improbabile? (Finale di stagione)

9-1-1, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 29 gennaio 2019, andranno in onda gli ultimi due episodi della serie Tv 9-1-1, in prima assoluta. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo “In trappola” e “Un nuovo inizio“. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Buck (Oliver Stark) assiste una ragazzina e chiama Abby (Connie Britton) per parlarle della Luna piena, di come secondo lui stia influenzando la personalità dei cittadini. Poco dopo, Abby riceve la chiamata di una donna che afferma di essere seguita da uno sconosciuto. Athena (Angela Bassett) ed il resto della squadra scoprono che in realtà Nora (Jenny O’Hara) è stata presa di mira da un ladruncolo, come viene confermato dalle impronte presenti sulla scena del crimine. Il team si sposta poi verso il parco cittadino, dove un uomo ha mangiato il volto di una vittima per via di un’intossicazione estrema. Athena è costretta a sparargli e per questo viene sospesa. Buck e Bobby (Peter Krause) invece vengono chiamati da una donna incinta rimasta bloccata durante una lezione di yoga, ma si ritrovano a doverla assistere nel travaglio. Nel frattempo, Abby riceve un’altra chiamata ed assiste in diretta alla morte della vittima. Si scopre inoltre che il nuovo caso è collegato a quella di Nora: L’aggressore è l’ex marito della figlia.

Nel passato, la moglie di un uomo si impicca a causa del comportamento violento del marito. Prima di suicidarsi, tenta di sparare al compagno e lo manca per un soffio. Nel presente, lo stesso uomo decide di far saltare in aria l’albero in cui si è conficcato il proiettile sparato dalla moglie, ma rimarrà ucciso per un colpo al petto. La squadra indaga inoltre su un centro di fitness: il direttore è stato ritrovato morto all’interno di un lettino abbronzante. Nel frattempo, un uomo schernisce una tigre e viene divorato dalla bestia, ma solo in seguito si scopre che si tratta di un bracconiere. Chimney (Kenneth Choi) invece cerca di convincere Bobby a donare il sangue, ma l’amico ha paura degli aghi ed è costretto a supplicarlo. Durante il prelievo, Bobby riflette sulla propria tragedia: potrà salvare molti bambini, ma non ha risparmiato i suoi. Intanto, Athena cerca di scendere a patti con se stessa per accettare il nuovo fidanzato del marito. Capisce però che l’unica strada possibile è ottenere la separazione, anche se è sicura che il loro rapporto rimarrà pacifico. Hen (Aisha Hinds) invece dorme dal suo ex e non dice nulla alla moglie, anche se poi confessa tutto quando ormai è troppo tardi. Viene informata infatti che potrebbe perdere la custodia dei figli.

ANTICIPAZIONI DEL 29 GENNAIO 2019

EPISODIO 9, “IN TRAPPOLA” – Siamo giunti al finale di stagione ed ancora la situazione sentimentale di Athena sembra ad un punto morto. In realtà la donna capirà che è arrivato il momento di rimettersi in gioco anche dal punto di vista amoroso ed accetterà di buttarsi a capofitto negli appuntamenti. Intanto, Buck ed Abby continuano a portare avanti la loro relazione, ma la madre di lei sembra mettere a dura prova il loro legame. Il caso del giorno vedrà inoltre la squadra intervenire per salvare madre e figlio rimasti intrappolati in un ascensore. Un senzatetto invece rimarrà schiacciato da un camion della spazzatura.

EPISODIO 10, “UN NUOVO INIZIO” – Un uomo si risveglia in obitorio a causa del decesso conclamato, ma rivela di soffrire in realtà di una malattia che lo paralizza da sveglio. La squadra interviene anche per un’altra emergenza: una persona è stata tranciata in due a causa di un incidente in moto. Intanto, Abby deve fare i conti con la morte della madre e decide di lasciare Los Angeles per visitare l’Irlanda. La scomparsa della donna infatti la convincerà a realizzare i suoi obbiettivi, messi da parte per tutta la vita. hen invece decide di scusarsi con la moglie, mentre Bobby e Athena vivono il loro primo appuntamento. Novità in arrivo anche per Buck: sembra che qualcuno abbia rubato la sua identità e che stia sfruttando i suoi dati sui social.



