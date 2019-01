Adriano Celentano: “ho sabotato gli ascolti di Canale 5″/ Canta sulle note di “Pregherò” per l’audience?

ADRIANO CELENTANO TORNA A CANTARE

La terza puntata di Aspettando Adrian è risultata un po’ più movimentata del solito. Rischiando così forse solamente di scontentare Adriano Celentano. Il Molleggiato, infatti, si è presentato anche stavolta all’interno del confessionale con Nino Frassica e ha detto di aver deliberatamente deciso di sabotare gli ascolti di Canale 5 e di avere intenzione di andare avanti a farlo, finché non resterà alla fine un solo telespettatore a guardarlo, una persona che a detta di Celentano sarà molto speciale, addirittura in grado di salvare il mondo. Il fatto è che subito dopo Celentano ha cominciato a fare quello che ancora non aveva fatto, cioè cantare sul palco del Camploy, mandando in delirio il pubblico presente. Facile che sulle note di “Pregherò” gli ascolti della rete ammiraglia di Mediaset non siano stati affatto bassi.

PIÙ RITMO NEGLI SPAZI COMICI

Dunque la trasmissione di Adriano Celentano potrebbe avere recuperato qualcosa nella sfida degli ascolti, anche perché c’è stato anche più ritmo, anche negli spazi riservati a Frassica, Scali, Storti e Balasso, che si sono suddivisi in modo più equilibrato i tempi. Per esempio, le “selezioni” per salire sull’arca sono state molto più limitate rispetto alla settimana scorsa, mentre ha potuto parlare di più Storti, ancora duettando con Balasso. C’è stato anche spazio per una presenza femminile, quella di Ilenia Pastorelli che ha fatto un monologo incentrato sugli abusi e le violenze che subiscono le donne. Se Aspettano Adrian quindi può aver tenuto botta nella sfida degli ascolti, resta da capire se anche il cartoon di Celentano si sia ripreso o meno: aspettiamo di conoscere quindi il verdetto dell’auditel e di vedere se il Molleggiato tornerà a cantare lunedì prossimo.

