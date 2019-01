Alessandro Borghi, “Il primo re”/ “È un film d’amore poi viene tutto il resto”

Alessandro Borghi è pronto a tornare al cinema con “Il primo re” film che sarà nelle sale italiane da giovedì prossimo 31 gennaio 2019. Il noto attore ha rilasciato una lunga intervista a Film Tv dove ha specificato: “Per prima cosa questo è un film d’amore a tutti gli effetti, poi viene tutto il resto. Quello che intendo io per “amore” si avvicina di più a un legame fraterno e di amicizia, perché meno contaminabile e il film ne è l’esempio“. Nel cast Borghi sarà al fianco di Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi e Tania Garriba. Alla regia della pellicola, distribuita da 01 Distribution, ci sarà poi Matteo Rovere. C’è grande attesa attorno a questa pellicola che viene definita da MyMovies come “un film d’autore epico, brutale e spettacolare. Giustamente ambizioso risulta essere unico nel suo genere”. La trama ci porta agli albori dell’Antica Roma con Romolo e Remo che vengono travolti dal Tevere. Catturati dalla gente di Alba saranno costretti a dei duelli nel fango dove lo sconfitto di solito viene dato alle fiamme. Quando sarà il turno di Remo sarà Romolo ad offrirsi per fare giustizia.

Alessandro Borghi, “Il primo re”: l’esperienza da stuntman

Alessandro Borghesi arriva a “Il primo re” pronto a fare un vero salto di qualità dopo tanti ruoli che l’hanno portato fino al film di Matteo Rovere. A Film Tv ha deciso di raccontare la sua esperienza da stuntman: “Mi è servita, ma mi è servito soprattutto il fatto che da allora ho sempre avuto a che fare con il mio corpo. Agli aspiranti attori dico che è ciò su cui devono lavorare. Conoscerlo e conoscere le potenzialità è sempre essenziale”. Torna a parlare poi anche del film Il primo re, dove spiega ha partecipato con entusiasmo: “Quando puoi collaborare con un regista che ha un’idea così forte di quello che vuole fare lasci che il contesto ti porti dentro di sé senza pensarci troppo. Per un progetto così estremo devi solo farti trovare molto preparato sia fisicamente che mentalmente ad affrontare le cose. Saranno loro a creare poi il personaggio. Mi sono detto di non farmi troppe domande e lasciarmi guidare dalla lingua, dal freddo e dai miei colleghi oltre che dalla bravura di Matteo“. Il pubblico intanto è già pronto per l’uscita di un film che potrebbe essere uno dei più interessanti del 2019 italiano.

La carriera dell’attore

Alessandro Borghi sarà protagonista de “Il primo re“, torna dunque al cinema uno degli attori più in vista del momento. Nato a Roma il 19 settembre del 1986 ha iniziato la sua carriera come stuntman tra il 2005 e il 2007, per poi passare a piccoli ruoli di secondaria importanza tra serie tv come Distretto di Polizia, Io e mamma, Ho sposato uno sbirro e molti altri ancora. Nel 2011 debutta al cinema nel film di Francesco Dominedò “Cinque“. Il vero salto di qualità però arriva nel 2015 quando per Stefano Sollima recita nel film di successo “Suburra“. Il 2017 è un anno incredibile per Borghi che recita in ben cinque pellicole, lavorando con Paolo Genovese, Ferzan Ozpetek, Paolo Genoves, Sergio Castellitto, Max Nardari e Lisa Azuleos. L’anno scorso l’abbiamo visto nel film Sulla mia pelle film che parla della vicenda legata a Stefano Cucchi, l’ultimo prima di arrivare a Il primo re. In tv l’ultimo lavoro è stato proprio quello come protagonista nella serie tratta da Suburra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA