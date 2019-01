Amici 18 / Anticipazioni: Marco Alimenti e Federico in sfida, Tish lascia la scuola?

Tante novità nel corso della nuova puntata di Amici 18. La settimana dei ragazzi nella scuola è ripartita tra sfide e lezioni in vista della prossima puntata del sabato. Su Real Time, è andata in onda la sfida di Alvis che è riuscito a mantenere il banco e la sua maglia da titolare, vincendo contro la sua sfidante. Ma la sua è soltanto la prima di una lunga serie di sfide che toccherà tutti gli allievi della scuola di Amici 18. Nella puntata di oggi, su Real Time, Marcello Sacchetta andrà avanti dallo studio di Canale 5 e toccherà ancora al canto scendere in campo. Potrebbero essere Mameli e Giordana i prossimi protagonisti delle sfide in studio. Intanto in sfida contro la fortissima Ella c’è Tish. La cantante dai capelli rossi rischia davvero di abbandonare la scuola: ce la farà a rimanere nella scuola?

MARCO E FEDERICO IN SFIDA: LA DECISIONE RIMANDATA A SABATO

Tutti gli allievi di Amici 18, nonostante abbiano in sospeso una sfida, hanno ricevuto le assegnazioni per la puntata di sabato prossimo. Molto felice è la nuova arrivata, Valentina, che è già a lavoro con Timor Steffens. Altra grande novità è però il ritorno di Marco Alimenti nella scuola. Il ballerino non è ancora tornato ad essere un allievo a tutti gli effetti perché, come visto nella puntata di sabato, Timor ha deciso che dovrà prima affrontare una sfida. Il suo sfidante è Federico, ballerino con caratteristiche simili a quelle di Marco. Entrambi trascorreranno la settimana nella scuola, a contatto con gli altri ragazzi. Soltanto la sfida di sabato però ci svelerà chi dei due potrà rimanere e mettere la maglia di Amici e chi, invece, dovrà lasciare la scuola per sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA