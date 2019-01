Biagio e Caterina/ Uomini e donne, video proposta di matrimonio “Il nostro rapporto si basa sulla lealtà”

E alla fine l’amore trionfa, almeno per chi va a Uomini e donne per cercare davvero una persona con la quale passare il resto della vita come è successo proprio a Caterina. La bella dama si è distinta in questi mesi non solo per la sua bellezza ma anche per il suo carattere deciso da vera calabrese ma spesso si è dovuta scontrare con alcuni protagonisti del programma famosi per la loro poca serietà, almeno in termini di esclusività e amore. Il primo a cercare di conquistare Caterina è stato Sebastiano che ha invitato la bella dama a Catania ma solo per tentare un approccio fisico che lei ha rifiutato ma le bugie del cavaliere hanno fatto il resto. Anche con Nino le cose non sono andate meglio perché l’approccio non è cambiato anche se lei era rimasta piacevolmente colpita da lui. Tutto è cambiato con l’arrivo nella sua vita di Biagio.

LA PROPOSTA DI BIAGIO A CATERINA

Il cavaliere che proprio oggi le chiederà la mano dopo un lungo discorso e averle regalato dei fiori, ha saputo corteggiare Caterina proprio come piace a lei e questo ha giocato a suo favore rispetto a Nino. Con quest’ultimo è rimasto un buon rapporto di amicizia ma niente di più visto che Biagio e Caterina sono ormai lanciatissimi verso un futuro insieme. Nel video anticipazioni della puntata lui parla di un “rapporto basato sulla lealtà e la fiducia” e proprio per questo ha deciso di farle un regalo ma, soprattutto, di chiederle di sposarlo con tanto di anello che lei accetta visto che se lo lascia mettere al dito. Sicuramente i commenti in studio non mancheranno sia da parte degli opinionisti pronti a girare il dito nella piaga per alcuni presenti e della stessa Gemma Galgani che in queste occasioni di solito si commuove sempre pensando alla sua storia nel programma. Clicca qui per vedere il video della proposta di matrimonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA