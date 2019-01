Edoardo Donnamaria, scherzo a Forum/ Video, dalla chat con la Bonas Laura Cremaschi alla “sorpresa” finale

Forum diventa Scherzi a parte e il pubblico si diverte e commenta sui social quanto accaduto durante la particolare puntata di oggi, 29 gennaio. La storia del giorno è dedicata ai social e a quanto male possa fare un video o una foto “rubata” e poi condivisa soprattutto senza il permesso di uno dei protagonisti. Mentre i ragazzi, a limite della follia, raccontano la loro storia, in studio ci si prepara ad uno scherzo che tutto sembra tranne un tranello di cui il mal capitato non sapeva niente. A finire sotto la lente è il bell’Edoardo Donnamaria che “oltre alla passione per la Roma ha anche quella per le donne e per i social”. Gli amici, in primis Paolo Ciavarro, e gli altri colleghi di studio, hanno voluto metterlo con le spalle al muro coinvolgendo Laura Cremaschi, la neo Bonas di Avanti un altro.

LO SCHERZO A FORUM

La biondina viene messa al corrente dello scherzo ad Edoardo e se in un primo momento il suo commento è “non è poi il mio tipo tutto sommato” ma alla fine si lascia andare e si lascia coinvolgere. La prima mossa è quella di scrivere ad Edoardo in privato e quando lui se ne accorge va dritto dritto da Paolo (telecamere al seguito) a raccontare tutto. I due chattano un po’ fino a quando la Bonas non gli da appuntamento all’enoteca sotto casa, sempre telecamere al seguito. Lui si presenta, si avvicina alla bionda ferma al bancone ma al suo posto trova i colleghi che lo accolgono tra mille risate. All’appuntamento Laura Cremaschi si presenta davvero ed in studio tutti sorridono “almeno ci siamo conosciuti, le ho chiesto di uscire insieme ma sono sicuro che gli piaccia Paolo”.

