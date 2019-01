Grammy 2019, nomi dei vincitori già online?/ Arriva la smentita: “Non c’è alcuna validità in tutto questo”

Possibile incredibile gaffe del sito ufficiale dei Grammy 2019 che sembra abbia spoilerato i vincitori della 61ª edizione degli award musicali più rilevanti d’America. Il tutto sta girando velocemente sui social, anche se bisogna capire la veridicità del tutto. Di seguito vi riportiamo la lista con tutti i vincitori svelati: “Record of the Year: I Like It – Cardi B; Song of the Year: Shallow – Lady Gaga; Best New Artist: Chloe x Halle; Best Pop Album: Reputation – Taylor Swift; Pop Solo: Colors – Beck; Pop Group: The Middle – Zedd; Best Dance Recording: Northern Soul – Above & Beyond; Best Dance/Electronic Album: Lune Rouge – TOKiMONSTA; Best Rock Performance: Four out of Five – Arctic Monkeys; Best Rock Album: MANIA – Fall Out Boy; Best Song for Visual: Shallow – Lady Gaga”.

SVELATI I VINCITORI? LA SMENTITA DELL’ACCADEMY

E ancora si continua con “Best Urban Contemporary Album: Everything Is Love – The Carters; Best Rap Song: God’s Plan – Drake; Best Rap Album: Astroworld – Travis Scott; Best Rap Performance: Be Careful – Cardi B; Best R&B Song: Feels Like Summer – Childish Gambino; Best R&B Performance: Summer – The Carters; Best Rap/Sung Peformance: All The Stars – Kendrick Lamar & SZA, Best R&B Album: H.E.R. – H.E.R.; Best Soundtrack: Black Panther; Best Music Video: Mumbo Jumbo – Tierra Whack”. Questi tutti i vincitori, intanto però è arrivata una smentita ufficiale da parte della Academy che, al sito People, ha voluto precisare che i nomi emersi, non sono quelli reali: “Non c’è alcuna validità in tutto questo. I risultati dei Grammy Awards non sono condivisi, nemmeno con i membri dello staff della Recording Academy, fino al giorno della cerimonia dei GRAMMY Awards, quando i nomi dei destinatari vengono consegnati attraverso delle buste sigillate”.

