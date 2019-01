Guya, figlia di Alessandro Canino / “Ci sono stati momenti bui in famiglia, poi però…” (Vieni da me)

Guya Canino è una degli ospiti speciali della nuova puntata di Vieni da me. La figlia di Alessandro Canino è in studio chiamata da Caterina Balivo proprio per fare una piccola sorpresa al suo papà che, durante l’intervista, è emozionato parlando di lei. “L’anno 1992 è stato un anno importantissimo, non solo per il successo di “Brutta” ma perché a fine anno, e quindi nel mese di dicembre, è nata Guya, mia figlia. – ha raccontato il cantante, per poi aggiungere – Per cui il premio più bello me lo sono regalato alla fine di questo anno. Poi ci sono stati altri due Sanremo, nel ’93 e ’94. Dopodiché la discografia mi ha abbandonato.” Pochi minuti dopo, Guia, che oggi ha 26 anni, è in studio e siede accanto al suo papà. Insieme a Caterina Balivo, Guia ripercorre gli anni di successo del papà ma anche quelli più difficili.

GUIA CANINO A VIENI DA ME: “MOMENTI DIFFICILI IN FAMIGLIA”

“Sono stati degli anni un po’ particolari. – ammette Guya Canino – Comunque lui veramente, su 365 giorni, era fuori quasi sempre. Lui stava mesi e mesi in Canada, in tournée. All’improvviso arriva questo momento di stop e quindi con il locale si è reinventato. Lui con mia mamma e tutta la mia famiglia hanno investito in questo progetto”. Così aggiunge “Ci sono stati dei momenti bui, è normale. Io li vivevo ma ho sempre fatto tantissime cose e a casa non ci stavo mai. Ero sempre impegnatissima tra le mie mille attività” ammette la ragazza. Per padre e figlia, quei momenti difficili oggi sono, infatti, soltanto un lontano ricordo. Le cosa, da allora, sono notevolmente cambiate.

