Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni, Marina La Rosa accende gli animi: primi scontri e un commento spiacevole

Solo pochi giorni in Honduras eppure l’atmosfera tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 inizia già a scaldarsi. Nonostante sia il leader di questa settimana, la vita per Marina La Rosa sull’isola non è affatto semplice. Il “pirata” ha nelle sue mani la gestione del riso, del gruppo dei Galeotti oltre al suo, composto da Taylor Mega, Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. I problemi nascono però da subito: sulla spiaggia arriva per i naufraghi un comunicato che annuncia che la quantità di riso conquistata dalla Ciurma è stata dimezzata perché i Galeotti non hanno rispettato le regole, né, quindi, il leader è riuscito a farle rispettare. Marina La Rosa si trova sin da subito a dover redarguire i quattro isolani che non hanno rispettato le regole. Il maggior accusato è Yuri, reo di “soffiarsi il naso” in acqua senza aspettare l’autorizzazione necessaria.

IL COMMENTO DI MARINA LA ROSA ACCENDE GLI ANIMI?

E se questo scatena la reazione di Yuri, anche Giorgia, del gruppo dei galeotti, è infastidita dai comportamenti di Marina La Rosa. La leader deve fare i conti col malcontento di molti e commette un passo falso quando lascia trasparire una certa “preferenza” per alcuni naufraghi in particolare, facendo il confronto con tutti gli altri. Sull’Isola dei Pirati, la leader libera i Galeotti per farsi dare una mano nella raccolta della legna e chiede a John di unirsi a Kaspar Capparoni e andare a pesca. È a questo punto che si sbilancia e dichiara: “In questo gruppo gli unici che fanno delle cose concrete sono loro”. Parole che creano un po’ di bisbiglii nel gruppo. Solo pochi giorni dall’inizio di questa avventura, ma gli animi iniziano già ad accendersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA