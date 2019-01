La Compagnia del Cigno/ Il finale di stagione: Cecità, tumore, divorzi… I problemi vengono risolti

Il quinto appuntamento si è snodato tra le tante vicissitudine che hanno colpito i protagonisti de La Compagnia del cigno che si è aperto con la consapevolezza di Matteo, interpretato da Leonardo Mazzarotto, delle bugie raccontate ai suoi compagni. Matteo racconta tutta la verità riguardo la madre ai suoi compagni, ma il suo ruolo in questi due episodi è essenziale perché è proprio lui che combatte per il professor Marioni. Rosario, invece, si rende conto dell’impossibilità del suo sogno, quello di rimanere a Milano insieme a suoi genitori affidatari, mentre Robbo scopre che la causa della fine del matrimonio dei genitori non risiedeva nelle scelte della madre, ma negli incontri del padre. Sofia, invece, continua a lottare per il suo amato, Matteo, decide di mangiare meno, ma questo la porta a svenire mentre Barbara e Matteo devono combattere contro i genitori che per ragioni di rango sociale non sono contenti di questa nuova frequentazione.

LE PAURE DEI RAGAZZI

Le paure dei musicisti sono numerose: Sofia ha paura di perdere il fratello, Robbo di essere separato dalla sorella, Rosario di lasciare Milano, mentre Sara ha paura di dimenticarsi del volto delle persone e delle forme delle cose. Pensieri profondi e inevitabili per i giovani studenti del conservatorio che nonostante tutto riescono a trovare appoggio e sostegno nella musica. Il professor Marioni vede una grande trasformazione: a inizio puntata si mostra come un uomo solare e felice, mentre alla fine è rabbioso e pieno di voglia di vendetta. È solo grazie a Matteo e al suo intervento che il professore allontata i suoi piani più duri e crudeli. Barbara e Domenico ammettono il loro amore, insieme sono felici, ma Barbara ammette al fidanzato di aver un passato triste e doloro di cui ancora non si sente pronta a raccontare.

ANTICIPAZIONE SESTA PUNTATA

Lunedì prossimo, il 4 febbraio, verrà trasmesso il sesto e ultimo appuntamento de La compagnia del cigno, fiction Rai ambientata a Milano che sta avendo un enorme successo. La prossima settimana assisteremo a due nuovi episodi: Un Padre e Il nostro Futuro. Il primo racconterà la tensione dei giovani nell’attesa del concerto di fine anno: Robbo dovrà esibirsi da solo, Sara rischia la bocciatura, Barbara e Domenico lotteranno per il proprio amore, mentre Irene deciderà di tornare al Conservatorio per seguire alcune lezioni. Il Futuro, invece, sarà l’ultimo episodio durante cui Matteo riuscirà a fare pace con il padre aggredito poco prima di partire, Sofia sarà sempre più innamorata e cercherà di farsi avanti con lo studente arrivato da Amatrice. Infine Irene farà i conti con il suo passato e deciderà di tornare a parlare con Marioni, con cui dovrà affrontare tutti i dolori del passato.





