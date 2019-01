La Dottoressa Giò 3/ Anticipazioni ultima puntata: Giorgia Basile e il dottor Zampelli insieme? (29 gennaio?

La Dottoressa Giò è giunta all’utimo capitolo. Martedì 29 gennaio, in prima serata su canale 5, va in onda la quarta ed ultima puntata della fiction interpretata da Barbara D’Urso, tornata ad indossare, dopo anni, i panni della ginecologa Giovanna Basile. Il cambio di programmazione è stato deciso da Mediaset per permettere all’Isola dei Famosi 2019 di andare in onda domenica 3 febbraio invece del 7 per la settimana di Sanremo. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata de La dottoressa Giò? La ginecologa Giovanni Basile è in coma per un incidente. Riuscirà a salvarsi tornando ad operare? Cosa accadrà con il dottor Zampeli? L’ultima puntata de La dottoressa Giò promette grandi colpi di scena al pubblico come ha svelato la stessa Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa lunedì 29 gennaio. Andiamo, dunque, a scoprire ne dettaglio tutte le anticipazioni.

LA DOTTORESSA GIO’, ANTICIPAZIONI 29 GENNAIO ULTIMA PUNTATA

L’incidente di Giovanna Basile sarà il punto principale intorno al quale ruoterà la trama della quarta ed ultima puntata de La Dottoressa Giò. Dopo aver appreso delle indagini della polizia, Sergio Monti, il marito di Michela sulla quale la dottoressa continua ad indagare, tenterà di scappare. Inoltre pare che dietro l’incidente ci sia la mano di Anna Torre, la direttrice sanitaria che non ha mai avuto un buon rapporto con la Basile. Dopo essere stata in coma, la dottoressa Giò si risveglierà scoprendo, però, di aver perso la sensibilità al braccio sinistro. Un’amara scoperta per la dottoressa che rischia di non poter più operare. Per tornare ad essere quella di prima, la dottoressa dovrebbe sottoporsi ad un delicato intervento di chirurgia robotica. Nel frattempo, mentre Angela subirà le avances di un dirigente medico, Luca troverà finalmente il coraggio di ribellarsi al padre e si preparerà ad affrontare la sua prima operazione chirurgica.

GIORGIA E ZAMPELLI INSIEME?

Per La dottoressa Giò, le brutte notizie non finiranno. Decisa a fare luce non solo sulla morte di Michela, ma anche sull’incidente in seguito al quale ha rischiato di perdere la vita, Giovanna Basile riuscirà ad adescare Monti con una scusa il quale si recherà in ospedale dove si scaglierà proprio contro Giò. La Basile sarà fortemente in pericolo, ma a salvarla sarà il dottor Zampelli che riuscirà ad intervenire prima portandola in salvo. Sarà l’input che farà cambiare il rapporto tra Giò e Zampelli. Quest’ultimo ha sempre considerato la Basile come una donna piena di sè e orgogliosa con la quale non riesce ad andare d’accordo. L’episodio con Monti, però, darà il via ad una svolta definitiva: Già e Zampelli, dunque, riusciranno finalmente a stare insieme?



