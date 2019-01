La Dottoressa Giò 4 si farà? / Anticipazioni quarta stagione, Giancarlo Scheri: “Tutto dipende dal pubblico”

Va in onda questa sera la quarta ed ultima puntata di questa rinnovata stagione de La Dottoressa Giò e il pubblico fan della fiction e della sua protagonista inizia già a chiedersi se le avventure della dottoressa finiscono definitivamente questa sera oppure continuano. Dopo vent’anni, il personaggio interpretato da Barbara D’Urso è tornato in tv con nuove storie, tutte legate a temi fortemente attuali in cui molti si sono ritrovati. Nonostante la forza delle tematiche trattate dalla Dottoressa Giò, non si può dire ancora con certezza se ci sarà anche una quarta stagione. Ancora prima del debutto della serie, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri si era proprio espresso sulla possibilità di un seguito per questa rinnovata edizione della Dottoressa Giò e queste sono state le sue parole: “già scrivendo una seconda serie di questa nuova stagione, poi tutto dipenderà dal giudizio del pubblico”.

GLI ASCOLTI PREMIERANNO LA DOTTORESSA GIO’?

Se, però, il criterio principale da analizzare è quello degli ascolti, c’è da dire che La Dottoressa Giò 3 non ha riscosso il successo sperato. Se la prima puntata, del 13 gennaio ha ottenuto un netto di 3 milioni di telespettatori (12,63% di share), la seconda, del 20 gennaio è invece scesa a 2,4 milioni di persone (10,91%), stesso numero per la terza puntata, di domenica scorsa (10,25%). Le cose potrebbero migliorare con questa ultima puntata, che vede la collocazione al martedì sera. Se i dati di quest’ultima puntata saranno positivi, la conferma di una nuova stagione potrebbe arrivare senza problemi.

