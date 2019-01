LA FRASCHETTA DE SORA INES/ “la prima di Ariccia, mia nonna ha insegnato tanto a tutti” (4 ristoranti)

Nuovo appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese questa volta dedicato al Lazio e in particolare ai Castelli Romani. Martedì 29 gennaio 2019 alle ore 21.15 andrà in onda un nuovo episodio, come sempre realizzato da Drymedia e condotto da Alessandro Borghese, che per l’occasione si è recato ai Castelli Romani, per intenderci la patria della porchetta e della romanella. Chi la spunterà tra le varie fraschette? Ecco i ristoranti in gara: La Fraschetta de Sora Ines, Cantina Simonetti, l’Hosteria La Fraschetta di Padre in Figlio e l’Osteria di Corte. Chi si porterà a casa il titolo di vincitore? Non cambia il format che vedrà Alessandro Borghese fare visita con gli altri tre proprietari nel ristorante dove sarà servita loro una cena. Poi spetterà ai commensali votare e giudicare con un voto da 0 a 10 la location, il menu, il servizio e il conto.

La Fraschetta de Sora Ines a 4 Ristoranti

La Fraschetta de Sora Ines è uno dei 4 ristoranti in gara nella speciale puntata di Alessandro Borghese dedicata ai Castelli Romani. Il ristorante si trova ad Ariccia bassa ed è gestito da Romina. Una gestazione che si tramanda di generazione in generazione come ha raccontato Romina visto che la Fraschetta risale alla nonna Sora Ines da cui prende in nome. La location è vintage e il conto si aggira tra i 25 e 27 euro. Romina ci tiene a precisare che è il solo locale che si chiama “Fraschetta, gli altri si chiamano tutte osterie” e che è “la prima fraschetta di Ariccia, mia nonna è stata la prima e poi tutti gli altri l’hanno seguita”. L’atmosfera all’interno è tipica con tovaglie a quadri e un aspetto vintage che la rende una fraschetta davvero tradizionale e genuina. La titolare è convinta di una cosa: che all’interno di una fraschetta debba esserci un’atmosfera goliardica con “gente che canta e alza la voce molto di più rispetto a un ristorante”. Per questo motivo diverse volta la titolare invita lo stornellatore Enzo Der Tufello che si aggira durante la cena tra i tavoli coinvolgendo i commensali. Non solo, Romina è convinta che alla Fraschetta non debba mai mancare un ingrediente: “La cosa che non deve mai mancare è la porchetta, se manca la porchetta manca l’acqua al mare”.

“Mia nonna ha insegnato tante cose a tutti e non tutti le sono stati riconoscenti”

Romina Canini è la titolare de La Fraschetta de Sora Ines che gestisce con la famiglia. La tradizione di questo ristorante è nato con nonna Sora Ines di cui Romina è la prima nipote. La donna ha cominciato aiutando proprio la nonna sin da quando aveva 12 anni. “Da lei ha imparato tutto, tranne cucinare. Io mangio, se sto in carne è perché mangio qua” ha raccontato Romina che si definisce una donna dalla buona forchetta e amante di tutto quello che fa rima con storia e natura. Romina ha deciso di partecipare a 4 Ristoranti proprio per la nonna Sora Ines: “Mia nonna ha insegnato tante cose a tutti e non tutti le sono stati riconoscenti… E’ stata la prima e deve restare la prima”.



