Noel e Armando/ Uomini e donne, video lite in studio: “Con chi sei stata a letto quella notte?”

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con Armando e Noel ancora al centro dello studio ma non per un annuncio legato all’amore e alla loro uscita dallo studio del trono over in love ma per nuove accuse e nuove liti. Questa volta Maria De Filippi perderà le staffe? Le anticipazioni lasciano intendere che non c’è niente di buono all’orizzonte per i due che hanno cercato di prendere in giro il pubblico e la redazione e che adesso si ritrovano ad attaccarsi e a dirsene di ogni. Il pubblico amante del trash è già pronto a scoprire quello che succederà ma ad alzare il velo sulla discussione di oggi c’è il video anticipazioni disponibili sul sito del programma e in cui possiamo conoscere anche alcune delle parole e delle accuse che i due si sono rivolti nella registrazione avvenuta ormai ad inizio di questo mese.

LA DISCUSSIONE TRA ARMANDO E NOEL

In particolare, lui continua a raccontare di quello che è successo tra di loro e ad un certo punto accusa: “Quella notte con chi hai dormito? Chi può chiamare nell’albergo in cui è stata…. con chi hai dormito?”. Lui urla e lei, a quel punto, sa che non può più mentire e parte all’attacco: “Con un poveraccio come te!” e poi continua: “Non posso stare con uno che mi minaccia come hai fatto tu, hai capito?”. I toni sono davvero esasperati e anche altri protagonisti cercheranno di intervenire nella situazione soprattutto quando lei lascerà Armando solo in mezzo allo studio. Cosa succederà a quel punto tra i due? Sembra che per Armando sia ormai arrivato il momento di dire addio al programma e guardare oltre. Ma cosa ne sarà di lui prima di lasciare lo studio? Clicca qui per vedere il video del momento.

