Osteria di Corte, Alessandro Borghese 4 Ristoranti/ Ad Ariccia il locale di Cesare e Cinzia

L’Osteria di Corte è uno dei 4 locali che si contenderà il titolo di migliore fraschetta dei Castelli Romani, nei pressi dei Colli Albani, a breve distanza da Roma. Ad Ariccia, troviamo l’Osteria di Corte, una coloratissima fraschetta romana. Il locale è stato ricavato da una delle antiche cantine vinicole di Ariccia che inizialmente erano tutte collegate tra di loro a formare un grande unica una grande struttura. Nel tempo la diversificazione di quest’ultima diede origine alle ben note fraschette, i tipici locali romani con cucina della tradizione. I proprietari Cesare e Cinzia, ristoratori figli di ristoratori, offrono la loro pluriennale esperienza nell’ambito enogastronomico presentandoci il loro menù costituito da maxi antipasti di porchetta e altri salumi dei Castelli, formaggi stagionati e non, mozzarella di bufala DOP, primi piatti tipici della tradizione romana (tutti rigorosamente a base di prodotti locali) e infine i deliziosi dolci della casa preparati da Cinzia.

Il vino all’Osteria di Corte

L’Osteria di Corte inoltre può vantare anche un ottimo vino di produzione propria, in linea con l’origine del termine fraschetta. Il locale negli anni ha straordinariamente fidelizzato la clientela sia locale che di passaggio a testimonianza del dell’unicità del servizio e della qualità del cibo. La cucina romana è nota per aver saputo rendere delizioso qualsiasi taglio di carne ma è proprio qui che potrete assaggiare il miglior piatto di rigatoni alla pajata. Infatti forse non tutti sanno che la pajata o pagliata non è altro che l’intestino tenue del vitellino da latte o del bue cotto e utilizzato come condimento della pasta assieme al pomodoro. Il cibo qui è genuino, sincero e legato alla tradizione proprio come la gente che lo prepara, è questo il bello, sentirsi accolti come a casa dai simpaticissimi proprietari e fruire di un’indimenticabile esperienza culinaria dal momento che, ricordiamolo, l’olfatto e il gusto sono i principali sensi che fanno riaffiorare i momenti di convivialità e le emozioni passate.

