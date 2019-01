PAMELA BARRETTA / Uomini e Donne, Stefano Torrese chiude: “Sono stato troppo male a causa sua”

“Sono stato troppo male questi giorni per colpa sua. Per me basta anche se mi è mancata moltissimo”. Queste le parole con le quali Stefano decide di chiudere la sua conoscenza con Pamela nello studio di Uomini e Donne. Ma la parentesi tra i due non è finita qui. Nel corso della nuova puntata del trono Over in onda domani su Canale 5, ritroveremo nuovamente al centro Pamela di fronte a Riccardo Guarnieri (che sta uscendo anche con Roberta Di Padua). Il cavaliere le sottolinea quanto sia infantile Stefano ma, pochi minuti dopo, Pamela sarà nuovamente di fronte a lui. Stefano tiene davvero a lei e capisce di non poterla lasciar andare così. Domani, quindi, assisteremo ad un nuovo confronto tra i due ma come andrà a finire? Decideranno di far pace e ricominciare o di chiudere per sempre? (Aggiornamento di Anna Montesano)

PAMELA E STEFANO, NUOVA LITE IN STUDIO

Pamela Barretta è davvero furiosa con Stefano Torrese e lo sarà ancora nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. La bionda dama sarà ancora al centro dell’attenzione oggi, quando si tornerà a parlare del rapporto che Stefano ha rovinato quando ha deciso di frequentare anche Roberta Di Padua, nonostante le parole e i gesti importanti fatti nei suoi confronti. D’altra parte, Pamela ha allora deciso di frequentare e sentire anche Riccardo, che sottolinea di apprezzare dal punto di vista fisico. Cosa che fa infuriare Stefano, che vorrebbe che Pamela chiudesse con lui per potersi concentrare sul loro rapporto. Questo tira in ballo anche Riccardo e scatena in studio, nella puntata di oggi, un po’ di scontri tra i tre. C’è da dire che Pamela ha detto la sua su Stefano anche in una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne.

PAMELA CONTRO STEFANO: LA PACE È LONTANA?

Pamela sembra essere infatti lontana dal perdonare Stefano Torrese. “Stefano ha detto che tiene a me nel momento in cui ha capito che mi sta perdendo.” ha dichiarato la dama di Uomini e Donne. Poi continua: “Mi ha visto ballare con Riccardo e aveva la coda tra le gambe. Nessuno mi toglie dalla testa una frase che ho sentito parlando con le altre: ‘Roberta era la sua prima scelta’. Ah si? Andasse da Roberta. – e aggiunge – Mi ha detto che non voleva perdermi, ma poteva fare qualcosa di più oltre al teatrino. Se è vero quello che ha detto, aspetto un gesto. A me pare che non abbia fatto nulla per me, neanche quando mi ha visto piangere. Si è mosso solo dopo aver preso il due di picche da Roberta!”



