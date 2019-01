Perla Monsè conduttrice/ Mamma Maria orgogliosa a Pomeriggio 5: “tra un po’ prenderà il mio posto”

Perla Monsè conduttrice. La figlia di Maria Monsè, conduttrice, ex concorrente del Grande Fratello vip e spesso opinionista dei programmi di Barbara D’Urso, diventa conduttrice. A scritturarla è stato Valerio Merola che ha voluto la piccola come conduttrice di un suo talent show. La scelta ha scatenato accese polemiche, ma mamma Maria Monsè difende la figlia a Pomeriggio 5. A seguire il debutto di Perla nel mondo dello spettacolo è stato anche il padre Salvatore che, pur non volendo mai apparire in tv, ha deciso di scendere in campo per non perdere il debutto della sua unica figlia. Barbara D’Urso, nella puntata odierna di Pomeriggio 5, ha così deciso di dare spazio a Perla Monsè che, in altre appuntamenti della trasmissione di canale 5, ha dimostrato di essere già pronta per la televisione.

Maria Monsè orgogliosa della figlia Perla: “prenderà il mio posto”

Dopo aver ampiamente parlato della figlia Perla durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Maria Monsè annuncia con orgoglio il debutto come conduttrice della figlia. “Amici una grande notizia : il debutto di Perla Maria come conduttrice! Tra un po’ prenderà il mio postooo!! Valerio Merola l’ha scritturata per condurre il suo famoso talent show ‘Bravissima’” ha scritto la donna, per poi rispondere a chi la accusa di dare un cattivo esempio: “A tutti coloro che hanno elargito i loro per i preziosi consigli suggerendo di tenerla in disparte .. come vedete ‘francamente ce ne infischiamo”. Maria Monsè, però, non è la prima bambina che lavora nel mondo dello spettacolo. Sono tanti nel mondo, gli artisti che hanno cominciato a lavorare sin dall’infanzia come Christina Aguilera, Britney Spears e tanti altri. Per Perla Maria Monsè, dunque, è solo l’inizio di una promettente carriera?







