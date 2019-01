Quattro Ristoranti, Alessandro Borghese/ Anticipazioni 29 gennaio: qual è la miglior fraschetta

Nuovo appuntamento con Quattro Ristoranti, in onda oggi, martedì 29 gennaio, alle ore 21.15 su Sky Uno. Alessandro Borghese, nel nuovo appuntamento, arriva nel Lazio per scoprire la miglior fraschetta della regione. In gara ci saranno La Fraschetta de Sora Ines, Cantina Simonetti, l’Hosteria La Fraschetta di Padre in Figlio e l’Osteria di Corte che si sfideranno per vincere il titolo e i premio di 5mila euro da utilizzare per migliorare il proprio locale. Nelle ultime due puntate, Alessandro Borghese nel ponente ligure con la Riviera dei Fiori e infine a Cremona. Quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per stabilire chi, tra loro, è il migliore di una determinata categoria. Ogni chef, accompagnato da Aessandro Borghese, assegna ad ognuno degli altri ristoratori un voto da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. La classifica finale può essere capovolta da Alessandro Borghese che ha a disposizione 5 punti di bonus da assegnare a quello che considera il miglior ristoratore. Quali sono, dunque, le specialità dei ristoranti in gara questa sera? Andiamo a scoprirlo.

I RISTORANTI IN GARA: LA FRASCHETTA DE SORA INES E CANTINA SIMONETTI

La Fraschetta de Sora Ines è di proprietà di Romina che è anche la direttrice di sala. Il locale è di proprietà di famiglia e si tramanda di generazione in generazione dalla nonna Sora Ines dalla quale ha imparato tutto. La cucina è tipicamente romana e tradizionale. La Fraschetta de Sora Ines si trova ad Ariccia bassa e l’atmosfera è quella che si respira in un locale a conduzione familiare dove ci si diverte anche cantando i famosi stornelli romani. Spesso, infatti, ospite del locale è «Enzo Der Tufello», stornellatore romano che, insieme a Romina intrattenendo i clienti. La cantina Simonetti è di proprietà di Fabrizio. Il lcoale è stato aperto dieci anni fa e porta il nome della piazza più bella di Frascati. La cucina è verace e genuina: i piatti tipici castellani sono gricia, cacio e pepe, schiaffoni alla frascatana, polpette, trippa e abbacchio. L’arredamento è da tavoloni in legno, bancone a vista, tovaglie di carta, prosciutti appesi alle pareti e vini esposti, una piccola cucina e un bancone dei salumi.

I RISTORANTI IN GARA: OSTERIA DI CORTE E HOSTERIA LA FRASCHETTA DI PADRE IN FIGLIO

Marco è il titolare e il responsabile di sala dell’Osteria di Corte. La cucina dell’Osteria di Corte è il regno di Jennifer, moglie di Marco. I sapori sono tipicamente romani dagli antipasti al dolce con le classiche ciambelline da intingere nella Romanella. L’Osteria di Corte si trova nella parte alta di Ariccia, famosa per la porchetta. Secondo Marco, il suo locale racchiude la vera anima della fraschetta dove “si ride, si gioca, si scherza, si mangia e ogni tanto ci scappa pure qualche parolaccia”. Giorgia è la titolare e cuoca dell’Hosteria la Fraschetta di padre in figlio che è a conduzione familiare. La cucina della fraschetta è quella tipica romana: il piatto forte è la porchetta. L’arredamento dell’unica sala presenta tavoli e sedie in legno, bancone dei salumi e degli antipasti, tovaglie a quadrettoni rossi e bianchi con sopra tovaglietta menù e patti.



