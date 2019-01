Silvia Provvedi / “Sono innamorata di Giorgio De Stefano. Fabrizio Corona? Nemmeno come amico!”

Silvia Provvedi ha ritrovato non solo la felicità ma anche la serenità. Dopo il Grande Fratello Vip la mora delle gemelle Donatella si è lasciata alle spalle il dolore della storia con Fabrizio Corona e ha ritrovato l’amore grazie al suo Malefix, che corrisponde al nome di Giorgio De Stefano. Attraverso le pagine del settimanale Nuovo Tv, Silvia spiega di aver trovato l’uomo giusto: “Ho trovato un uomo che sa comprendermi. Mi sono innamorata di lui perché è ironico e ha tantissima voglia di vivere, ma non solo: è carismatico e mi dà moltissime attenzioni. – racconta la Provvedi, che aggiunge – Fin da subito mi sembrava di conoscerlo da una vita. Sono felice perché la nostra storia va alla grande”. Silvia Provvedi spera, infatti, che il loro rapporto possa consolidarsi: “Vorrei tanto che sia per sempre. Fin da piccola sogno di incontrare quello giusto e mi sento di averlo trovato!”

Da Fabrizio Corona ai nuovi progetti: parla Silvia Provvedi

Non manca un cenno a Fabrizio Corona e alla chiacchierata fatta con lui nel salotto del Grande Fratello Vip alcuni mesi fa. “L’incontro con Fabrizio era inevitabile, me lo aspettavo – ammette Silvia Provvedi – ma non ho scoperto nulla che non sapessi già. La storia è finita e adesso ognuno per la propria strada!” Con un nuovo amore e il dolore messo alle spalle, Silvia Provvedi è pronta a tanti nuovi progetti: “Il nuovo buono proposito per me è realizzare progetti che mi facciano vivere esperienze uniche. Sempre al fianco di Giulia, ovviamente, che è la mia spalla. – così annuncia – Usciremo con un nuovo singolo musicale prima dell’estate. Inoltre siamo in tour nei club come deejay dato che anche quella è un’altra grande passione che ci accomuna.”

