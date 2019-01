Striscia la Notizia Vs Claudio Baglioni/ Video, la denuncia: conflitto di interessi a Sanremo 2019?

Il Festival di Sanremo 2019 si avvicina e presto gli occhi saranno puntati sulla città ligure e sugli artisti che calcheranno il palco della kermesse canora affidata per il secondo anno consecutivo proprio a Claudio Baglioni. Inutile dire che mentre il prime time di Mediaset si “spegnerà” in occasione del Festival di Sanremo, altri sono pronti a trovare scoop, curiosità e intrighi che possano tenere incollati il pubblico. In particolare, è proprio Striscia la Notizia che è partito all’attacco di Claudio Baglioni in un servizio destinato a far discutere anche nelle prossime ore. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ha fatto notare una serie di legami e di coincidenze che legherebbero il direttore artistico ad alcuni artisti che sono stati scelti per questa nuova edizione della kermesse canora e in particolare, a tenere insieme tutto ci sarebbe una società, la Friends & Partners (F&P) di Ferdinando Salzano.

IL DUBBIO SUI LEGAMI TRA BAGLIONI E I CANTANTI SELEZIONATI

Secondo il servizio di Striscia la notizia (che potete vedere cliccando qui direttamente sul sito Mediaset) sembra proprio che Claudio Baglioni alla fine abbia selezionato degli artisti che fanno parte della sua stessa agenzia. Il caso montato da Striscia è partito da Michele Monina de Linkiesta, che spiega che, secondo una clausola presente nei contratti che riguardano il servizio pubblico, non ci debbano essere relazioni tra coloro che selezionano gli artisti presenti in un concorso canoro cosa che non sarebbe successa in questo caso visto che “Baglioni si trova ad aver selezionato artisti che fanno parte della sua stessa agenzia”. Proprio alla Friends & Partners sarebbero legati Paola Turci, Nek, Achille Lauro, Renga, Il Volo e Nino D’Angelo, presenti al Festival proprio come il direttore artistico. Come se questo non bastasse, secondo Striscia la Notizia rilancia: “La Rai ha un ufficio che fa i contratti per gli artisti. E chi ci lavora? La mamma di una collaboratrice di Salzano”. Solo una coincidenza?

