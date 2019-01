Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi sceglie Giulia Cavaglià? Una coincidenza conferma (Trono Classico)

Il countdown ha ufficialmente inizio: il 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, parte il serale di Uomini e Donne dedicato alle scelte dei tronisti. Un progetto del quale Raffella Mennoia, nota autrice dello show, si dice particolarmente soddisfatta. La prima puntata sarà dedicata alla scelta di Teresa Langella che, come i fan sanno, sarà tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. La seconda, invece, avrà come protagonista Lorenzo Riccardi che, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, ha annunciato di essere pronto a dire chi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià vuole al suo fianco. Ma è proprio quest’ultima registrazione a darci un forte segnale su chi Lorenzo sceglierà. Il gesto fatto da Giulia nei confronti del tronista potrebbe infatti essere stato quel qualcosa in più che Lorenzo attendeva da tempo per chiarire i suoi sentimenti.

LORENZO SCEGLIE GIULIA DOPO LA LETTERA?

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di NewsUeD, Giulia Cavaglià ha deciso di aprire finalmente il suo cuore a Lorenzo Riccardi, per non avere rimpianti qualora non fosse la sua scelta. Con una lettera ha confessato cosa prova per lui, lasciando Lorenzo commosso e senza parole. È proprio dopo questo gesto che il tronista ha annunciato di essere pronto alla scelta. Una tempistica che porta a credere che l’aver compreso i sentimenti di Giulia sia stato quel dettaglio che gli serviva per capire che è proprio lei la donna che vuole al suo fianco; la prova che fuori possano insieme dar vita a una bella storia d’amore (certezza che Lorenzo ha più volte sottolineato di desiderare). Che sia quindi proprio Giulia la scelta di Lorenzo?

