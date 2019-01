Uomini e Donne / Pamela Barretta furiosa con Stefano: nuove accuse dopo la puntata (Trono Over)

Pamela Barretta è davvero una furia. La dama del trono Over, tra le più corteggiate e apprezzate di Uomini e Donne, proprio non riesce a perdonare il comportamento che Stefano ha avuto nei suoi confronti. Nel corso delle ultime puntate del trono Over, il pubblico ha infatti assistito al forte scontro tra i due, quando Pamela lo ha visto al centro dello studio per un’altra dama, Roberta Di Padua. Cosa che l’ha stupita visto che Stefano le aveva confessato sentimenti importanti nei suoi confronti. Ecco perché, nella puntata e dopo la sua conclusione, la dama si è detta furiosa e disposta a mettere un punto definitivo alla loro conoscenza. Pamela ha parlato anche ai microfoni del Magazine di Uomini e Donne, dove ha ribadito le motivazioni della sua rabbia nei confronti di Stefano, rabbia che in studio l’ha portata anche alle lacrime.

PAMELA FURIOSA CON STEFANO: LO SFOGO POST PUNTATA

“Stefano ha detto che tiene a me nel momento in cui ha capito che mi sta perdendo.” esordisce così Pamela nel corso dell’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Poi continua: “Mi ha visto ballare con Riccardo e aveva la coda tra le gambe. Nessuno mi toglie dalla testa una frase che ho sentito parlando con le altre: ‘Roberta era la sua prima scelta’. Ah si? Andasse da Roberta. – e aggiunge – Mi ha detto che non voleva perdermi, ma poteva fare qualcosa di più oltre al teatrino. Se è vero quello che ha detto, aspetto un gesto. A me pare che non abbia fatto nulla per me, neanche quando mi ha visto piangere. Si è mosso solo dopo aver preso il due di picche da Roberta!” Che sia quindi la fine per questa frequentazione?

