Valeria Bigella contro Sara Affi Fella / “Mi ha ferita. Sono molto delusa da lei, la nostra amicizia è finita”

Dopo molti mesi dallo scandalo che l’ha vista protagonista, Sara Affi Fella ha deciso di dire la sua con una lunga intervista al settimanale Chi, seguito dal suo ritorno su Instagram. Il ritorno sotto i riflettori ha però scatenato anche nuove critiche nei suoi riguardi e tante considerazioni. Una di queste arriva da colei che è stata sua grande amica oltre che coinquilina per molto tempo: Valeria Bigella. Oggi la loro amicizia è un capitolo chiuso e le motivazioni sono tante. Al Magazine di Uomini e Donne, Valeria Bigella – che ha conosciuto Sara nel corso della loro avventura a Temptation Island – è tornata a spiegare ciò che tanto l’ha delusa della Affi Fella e il perché, ad oggi, è chiuso con lei ogni tipo di rapporto, pur non negando che l’affetto nei suoi confronti c’è ancora e non si può di certo dimenticare da un momento all’altro.

Valeria Bigella: “Sara Affi Fella mi ha delusa!”

“Sara per me è stata una persona importante, le ho voluto realmente bene e ancora gliene voglio nel profondo del mio cuore. Per me è stata come una sorella minore.” Esordisce così Valeria Bigella al Magazine di Uomini e Donne parlando della Affi Fella. Continua però elencando quello che tanto l’ha delusa: “Non mi sento tradita da lei e penso che lei in realtà abbia tradito in primis se stessa con il suo comportamento. – e ammette poi – Sono molto delusa da lei ma per quello che ha fatto a me e non quello che ha fatto agli altri. La nostra amicizia è finita perché mi ha ferita personalmente.” Ferite che, a distanza di mesi, non si sono rimarginate, forse anche perché non ci sono stati da parte di entrambe tentativi di riavvicinamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA