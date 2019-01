Valeria Marini a La Vita in Diretta/ L’esperienza a Sanremo e la gag con Timperi: “Se vuoi puoi coricarti qui”

Valeria Marini oggi a La Vita in Diretta: la 51enne showgirl e attrice romana infatti è stata protagonista della consueta intervista in chiusura di puntata del programma di Rai 1, chiacchierando col padrone di casa, Tiberio Timperi, e dando vita anche all’immancabile gag col conduttore che ha scherzato con la sua ospite e si è anche seduto sulle sue ginocchia. E la Marini, dal canto suo, non ha deluso passando agevolmente da una incursione nel suo privato fino a rievocare alcuni momenti salienti della sua carriera e ovviamente l’esperienza al Festival di Sanremo, una delle “portate” principali dell’intervista di questo pomeriggio nel contenitore pomeridiano di Rai 1. “Da bambina, a detta di mia madre, ero dolce e tranquilla, ma non c’è stato un momento particolare in cui ho capito di essere bella” ha detto la Marini, incalzata dalla domanda di Timperi. Tuttavia, c’è spazio per una confessione, ovvero il primo bacio dato a soli 8 anni al suo amichetto Ilario: “Sono sempre stata una bambina precoce, figlia di genitori separati” confessa la soubrette che conferma il carattere schivo del padre, di cui si sa poco: “Era un uomo meraviglioso ma molto riservato” dice del genitore, ricordando come non fosse contento della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Diverso invece il rapporto con sua madre, a detta di Timperi la donna che sta dietro la sua carriera e di cui invece il mondo del gossip sa tutto. “Lei è una donna intelligente, sbaglia raramente e i sui consigli sono preziosi” dice la 51enne che ricambia il gesto di Timperi che in precedenza si era seduto sulle sue ginocchia e trova il modo di ironizzare: “Sono leggera come una piuma, vero?”.

VALERIA MARINI A “LA VITA IN DIRETTA”

Passando invece al personaggio pubblico, sono due i temi toccati nel corso della chiacchierata in studio con Valeria Marini: il suo “ruolo” da svampita che ha avuto soprattutto agli inizi della carriera e che ha fatto la fortuna di diversi imitatori e poi il suo rapporto con i critici che non sono mai stati teneri con lei. E dopo la gag del conduttore che si distende accanto alla poltroncina della Marini, con l’attrice che lo invita anche a coricarsi suscitando le risate del pubblico studio e l’espressione che è tutta un programma di Timperi (a Francesca Fialdini poi dirà: “Ho cercato un’altra prospettiva: sai che è un’idea fare le interviste sdraiati?”), c’è tempo anche per un ricordo di Alberto Sordi che credette in lei per uno dei suoi film dopo averla vista in una intervista: “Non c’era nessuna differenza tra il Sordi pubblico e privato, lui aveva dentro di sé tutti i personaggi che interpretava portando in scena l’italiano nelle sue sfaccettature”. Infine, la chiusa è dedicata all’imminente Festival di Sanremo: “Adoro la musica pop e leggera, sono cresciuta con le canzoni di Pino Daniele e Claudio Baglioni” dice a proposito del direttore artistico. “Sanremo è emozionante, ti toglie il respiro quindi bisogna viverlo con leggerezza e facendosi trasportare dalle emozioni: un po’ come la musica…” conclude la Marini ricordando la sua esperienza da unica ‘valletta’, la prima a non essere stata affiancata sul palco dell’Ariston da un’altra donna.

